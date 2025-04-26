Орав не своїм голосом: Кіркоров мало не згорів під час концерту

Коротко:
- Що трапилося під час концерту
- Чому кричав Кіркоров
Російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, постраждав під час свого власного концерту.
За інформацією пропагандистського телеграм-каналу Mash, путініст Кіркоров обпік руки під час концерту в пітерському БКЗ "Жовтневий". Співак працював номер із феєрверками, але щось пішло не так.
Під час номера Кіркоров став кричати не своїм голосом, зітхав і кректав. Наприкінці перформансу путініст зробив висновок: "Обпікся".
Про Кіркорова відомо давно, що особистість він тонкої душевної організації. Зокрема, багато років тому в мережі поширилося відео, як до нього під час концерту вийшла фанатка, а він так злякався, що заверещав, як дівчинка.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Зазначимо, як повідомляв Главред, співак Філіп Кіркоров отримав заборону на в'їзд до деяких країн, оскільки він захоплюється політикою Кремля. Путініст не зможе відвідувати Молдову, а також Литву, оскільки він "несе загрозу нацбезпеці держави, пропагує російські наративи і дає концерти в незаконно окупованому Криму, заперечуючи територіальну цілісність України".
А також нещодавно Філіп Кіркоров звернувся до батьків на честь річниці їхнього весілля. І стало відомо, що у свідоцтві про укладення шлюбу батьків артиста написане прізвище Крикорян, тож Кіркоров - це не справжнє прізвище путініста.
Вас також може зацікавити:
- Не впізнати: путініст Філіп Кіркоров спантеличив своїм виглядом після смерті батька
- Відмовився від їжі: путініст Кіркоров доводить себе до виснаження після смерті батька
- У Кіркорова була ще одна трагедія: померла сестра
Хто такий Філіп Кіркоров?
Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред