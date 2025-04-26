Орав не своїм голосом: Кіркоров мало не згорів під час концерту

Путініст Кіркоров сильно обпікся під час свого шоу і став кричати на весь зал.

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Кіркоров отримав травму під час свого шоу / Колаж Главред, фото Instagram/fkirkorov, Mash

Коротко:

Що трапилося під час концерту

Чому кричав Кіркоров

Російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, постраждав під час свого власного концерту.

За інформацією пропагандистського телеграм-каналу Mash, путініст Кіркоров обпік руки під час концерту в пітерському БКЗ "Жовтневий". Співак працював номер із феєрверками, але щось пішло не так.

Під час номера Кіркоров став кричати не своїм голосом, зітхав і кректав. Наприкінці перформансу путініст зробив висновок: "Обпікся".

Про Кіркорова відомо давно, що особистість він тонкої душевної організації. Зокрема, багато років тому в мережі поширилося відео, як до нього під час концерту вийшла фанатка, а він так злякався, що заверещав, як дівчинка.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, співак Філіп Кіркоров отримав заборону на в'їзд до деяких країн, оскільки він захоплюється політикою Кремля. Путініст не зможе відвідувати Молдову, а також Литву, оскільки він "несе загрозу нацбезпеці держави, пропагує російські наративи і дає концерти в незаконно окупованому Криму, заперечуючи територіальну цілісність України".

А також нещодавно Філіп Кіркоров звернувся до батьків на честь річниці їхнього весілля. І стало відомо, що у свідоцтві про укладення шлюбу батьків артиста написане прізвище Крикорян, тож Кіркоров - це не справжнє прізвище путініста.

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Хто такий Філіп Кіркоров? Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

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