'Його голос знав увесь світ': на Сумщині загинув заслужений артист України

Що відомо:
- На Сумщині загинув соліст Одеської національної опери Владислав Горай
- Він загинув під час виконання волонтерської місії
- Горай працював у театрі з 1993 року, мав понад 20 оперних партій
У неділю, 8 червня, у Сумській області загинув Владислав Горай — соліст Одеської національної опери, тенор світового рівня та заслужений артист України. Він виконував волонтерську місію. Про це повідомила Одеська національна опера у Facebook.
"Трагічна звістка сколихнула усю мистецьку спільноту України. Сьогодні, 8 червня, виконуючи свою волонтерську місію на Сумщині, загинув соліст Одеської національної опери, тенор світового рівня, волонтер, батько, Людина великого серця, заслужений артист України - Владислав Горай", - йдеться у повідомленні.відео дня
В Одеській національній опері підкреслили, що голос Владислава Вікентійовича "знав увесь світ". Колектив театру висловив щирі співчуття родині, близьким, друзям та всій мистецькій спільноті.
"Голос Владислава Вікентійовича знав увесь світ, а серце належало Україні. Владислав був не лише талантом сцени - він був прикладом сили, гідності й доброти у житті. Навіть у найтемніші часи не залишався осторонь - допомагав, волонтерив, підтримував", - додали у дописі.
Владислав Горай був лауреатом престижних конкурсів: національного конкурсу камерної музики у Хмельницькому та Міжнародного конкурсу вокалістів імені Антоніна Дворжака в Карлових Варах (Чехія). Він працював у трупі Одеського театру опери та балету з 1993 року. У 2013 році йому було присвоєно почесне звання Заслуженого артиста України. У його репертуарі було понад двадцять оперних партій.
"Одеська національна опера осиротіла. Сцена, на якій він жив, звучатиме інакше без нього. Владислав Вікентійович навіки у серцях кожного, хто знав його", - зазначили у театрі.
Деталі про місце та час прощання буде повідомлено згодом.
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