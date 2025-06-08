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"Його голос знав увесь світ": на Сумщині загинув заслужений артист України

Руслана Заклінська
8 червня 2025, 23:37
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Під час виконання волонтерської місії загинув Владислав Горай.
'Його голос знав увесь світ': на Сумщині загинув заслужений артист України
Загинув соліст Одеської опери Владислав Горай / Колаж: Главред, фото: freepik.com, facebook.com/OdesaOperaBallet

Що відомо:

  • На Сумщині загинув соліст Одеської національної опери Владислав Горай
  • Він загинув під час виконання волонтерської місії
  • Горай працював у театрі з 1993 року, мав понад 20 оперних партій

У неділю, 8 червня, у Сумській області загинув Владислав Горай — соліст Одеської національної опери, тенор світового рівня та заслужений артист України. Він виконував волонтерську місію. Про це повідомила Одеська національна опера у Facebook.

"Трагічна звістка сколихнула усю мистецьку спільноту України. Сьогодні, 8 червня, виконуючи свою волонтерську місію на Сумщині, загинув соліст Одеської національної опери, тенор світового рівня, волонтер, батько, Людина великого серця, заслужений артист України - Владислав Горай", - йдеться у повідомленні.

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В Одеській національній опері підкреслили, що голос Владислава Вікентійовича "знав увесь світ". Колектив театру висловив щирі співчуття родині, близьким, друзям та всій мистецькій спільноті.

"Голос Владислава Вікентійовича знав увесь світ, а серце належало Україні. Владислав був не лише талантом сцени - він був прикладом сили, гідності й доброти у житті. Навіть у найтемніші часи не залишався осторонь - допомагав, волонтерив, підтримував", - додали у дописі.

Владислав Горай був лауреатом престижних конкурсів: національного конкурсу камерної музики у Хмельницькому та Міжнародного конкурсу вокалістів імені Антоніна Дворжака в Карлових Варах (Чехія). Він працював у трупі Одеського театру опери та балету з 1993 року. У 2013 році йому було присвоєно почесне звання Заслуженого артиста України. У його репертуарі було понад двадцять оперних партій.

"Одеська національна опера осиротіла. Сцена, на якій він жив, звучатиме інакше без нього. Владислав Вікентійович навіки у серцях кожного, хто знав його", - зазначили у театрі.

Деталі про місце та час прощання буде повідомлено згодом.

Загибель відомих українців - останні новини

Як повідомляв Главред, на фронті, під час бойового завдання на Покровському напрямку, загинула 32-річна військовослужбовиця 82-ї ДШБр Катерина Троян, позивний "Мяу". Вона була операторкою FPV-дронів, брала участь в операціях, зокрема й на території РФ. Після поранення її евакуювали до лікарні в Дніпрі, але врятувати не вдалося.

Також у Таїланді трагічно загинула українська акробатка Вероніка Кобзова — племінниця засновника циркового проєкту Миколи Кобзова. Вона зірвалася з 15-метрової висоти, прогулюючись біля басейну на даху вілли на Пхукеті.

Раніше на фронті загинув український актор Назар Малик. Він служив із 2024 року та загинув 22 травня 2025-го на Покровському напрямку. Назар був відомий ролями у проєкті "Ніч в університеті" та мріяв про звільнення Криму, звідки був родом.

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