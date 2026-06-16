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Молода смерть на дорозі: українські блогери, які загинули в ДТП

Олена Кюпелі
16 червня 2026, 13:33
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Дорога машина — це висока швидкість. Висока швидкість — це страшне ДТП.
Блогери, які загинули в ДТП
Блогери, які загинули в ДТП / Колаж Главред, фото з мережі

Коротко:

  • Хто з українських блогерів загинув у ДТП
  • У чому причина трагедій

Кілька днів тому стало відомо про аварію, в яку потрапив відомий український блогер і фітнес-тренер Сергій Данилець.

Повідомляється, що він був за кермом елітного спорткара Aston Martin DB12, вартість якого становить близько 350 тисяч доларів. У момент аварії в салоні перебував його маленький син Максим. Блогер залишився живим. Однак не всім так пощастило, як йому.

відео дня
Дружина блогера показала його машину
Дружина блогера показала його машину після ДТП / Фото Instagram/diamond_nesty

Главред вирішив згадати резонансні аварії, в яких загинули молоді та успішні блогери.

Як загинула Анна Жук

24 січня 2025 року стало відомо, що відома харківська блогерка Анна Жук (Аннет) трагічно загинула в ДТП, яке сталося на трасі Харків-Київ. На момент інциденту в авто перебувала дитина знаменитості.

Смертельна ДТП сталася 24 січня неподалік від села Засульє Лубенського району Полтавської області. Чоловік Анни Жук перебував за кермом Lexus. Він виїхав за межі проїжджої частини і зіткнувся з вантажівкою Renault Premium, яка стояла на узбіччі.

Анна Жук загинула на місці ДТП, а її малолітній син отримав важкі травми.

Анна Жук загинула в ДТП
Анна Жук загинула в ДТП / Фото Instagram/Анни Жук

Смерть блогерки Vikunciy

27 травня стало відомо про те, що в жахливій ДТП загинула популярна українська блогерка та модель Vikunciy. На момент смерті їй було 26 років.

Молода дівчина розбилася на Кіровоградській трасі "Київ – Одеса". Її автомобіль Porsche Cayenne врізався в бетонну стелу і загорівся, внаслідок чого загинули дві людини – Vikunciy та її помічниця.

Вікунці загинула в ДТП
Vikunciy загинула в ДТП / Фото Instagram/Vikunciy

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Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше Главред розповідав, що 15 червня стало відомо про смерть турецької актриси Едже Іртем, відомої за роллю в серіалі "Журавлинний щербет". Турецькі ЗМІ повідомили подробиці смерті молодої артистки.

Раніше також відомий український комік і захисник України Ігор Ласточкін поділився фото, на якому його практично не впізнати.

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Резонансна ДТП: як загинула Vikunciy

Vikunciy, справжнє ім'я Вікторія Мірошниченко, загинула в ДТП 25 травня в Кіровоградській області. За даними правоохоронців, Porsche Cayenne рухався по автодорозі М-05 "Київ-Одеса". Автомобіль виїхав за межі проїжджої частини і врізався в бетонну стелу. Після зіткнення машина загорілася і повністю згоріла. У салоні рятувальники виявили тіла двох загиблих, ними виявилися блогерка Vikunciy та її помічниця.

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