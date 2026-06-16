Молода смерть на дорозі: українські блогери, які загинули в ДТП

Коротко:
- Хто з українських блогерів загинув у ДТП
- У чому причина трагедій
Кілька днів тому стало відомо про аварію, в яку потрапив відомий український блогер і фітнес-тренер Сергій Данилець.
Повідомляється, що він був за кермом елітного спорткара Aston Martin DB12, вартість якого становить близько 350 тисяч доларів. У момент аварії в салоні перебував його маленький син Максим. Блогер залишився живим. Однак не всім так пощастило, як йому.
Главред вирішив згадати резонансні аварії, в яких загинули молоді та успішні блогери.
Як загинула Анна Жук
24 січня 2025 року стало відомо, що відома харківська блогерка Анна Жук (Аннет) трагічно загинула в ДТП, яке сталося на трасі Харків-Київ. На момент інциденту в авто перебувала дитина знаменитості.
Смертельна ДТП сталася 24 січня неподалік від села Засульє Лубенського району Полтавської області. Чоловік Анни Жук перебував за кермом Lexus. Він виїхав за межі проїжджої частини і зіткнувся з вантажівкою Renault Premium, яка стояла на узбіччі.
Анна Жук загинула на місці ДТП, а її малолітній син отримав важкі травми.
Смерть блогерки Vikunciy
27 травня стало відомо про те, що в жахливій ДТП загинула популярна українська блогерка та модель Vikunciy. На момент смерті їй було 26 років.
Молода дівчина розбилася на Кіровоградській трасі "Київ – Одеса". Її автомобіль Porsche Cayenne врізався в бетонну стелу і загорівся, внаслідок чого загинули дві людини – Vikunciy та її помічниця.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Раніше Главред розповідав, що 15 червня стало відомо про смерть турецької актриси Едже Іртем, відомої за роллю в серіалі "Журавлинний щербет". Турецькі ЗМІ повідомили подробиці смерті молодої артистки.
Раніше також відомий український комік і захисник України Ігор Ласточкін поділився фото, на якому його практично не впізнати.
Вас також може зацікавити:
- Як померла Ольга Бура: що сталося з молодою телеведучою багато років тому
- "Дуже важко": помер популярний герой шоу "Хата на тата"
- Підтримувала війну: померла популярна радянська та російська актриса Чурсіна
Резонансна ДТП: як загинула Vikunciy
Vikunciy, справжнє ім'я Вікторія Мірошниченко, загинула в ДТП 25 травня в Кіровоградській області. За даними правоохоронців, Porsche Cayenne рухався по автодорозі М-05 "Київ-Одеса". Автомобіль виїхав за межі проїжджої частини і врізався в бетонну стелу. Після зіткнення машина загорілася і повністю згоріла. У салоні рятувальники виявили тіла двох загиблих, ними виявилися блогерка Vikunciy та її помічниця.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред