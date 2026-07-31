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У Хмельницькому прогриміла серія потужних вибухів без тривоги: усе, що відомо

Інна Ковенько
31 липня 2026, 13:22
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Вибухи у Хмельницькому 31 липня
Вибухи у Хмельницькому 31 липня / Колаж: Главред, фото: соцмережі

У Хмельницькому вдень 31 липня пролунала серія потужних вибухів. На момент інциденту повітряну тривогу в області не оголошували. Про це повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

"В обласному центрі пролунало декілька вибухів. За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місці працюють усі відповідні служби. Обставини події та детальна інформація встановлюються", – зазначив очільник ОВА.

Жителів Хмельницького та області закликають не поширювати неперевірену інформацію, чутки чи фото- і відеоматеріали з місця події до офіційних повідомлень.

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Наразі відомо, що вибухи не мають побутового характеру. Детонація триває. Інших офіційних подробиць про причини інциденту поки не оприлюднили.

Кореспонденти "Суспільне Хмельницький" також повідомили, що станом на момент вибухів повітряну тривогу в Хмельницькій області не оголошували. Крім того, Повітряні сили ЗСУ не інформували про повітряну небезпеку над регіоном.

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Як писав Главред, у ніч на 30 липня російські війська влаштували масовану комбіновану атаку на територію України. Ворог застосував балістичні ракети, частина з яких летіла в напрямку Києва. Вибухи пролунали в столиці, а також у Дніпрі, Кривому Розі, на Полтавщині та в інших регіонах.

Нагадаємо, мер Львова Андрій Садовий інформував про обстріл Львова та пошкодження житлових будинків. За його словами, на місці розгорнута рятувальна операція, зокрема залучені рятувальники та місцеві мешканці, які допомагають розбирати завали. Відомо про пошкодження двох житлових будинків у районах вулиць Патона та Виговського.

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив про зміну тактики завдання ударів по Україні. Він повідомив, що за останній тиждень противник в більшому обсязі застосував балістичні ракети. За його словами, серед застосованих були "Іскандер‑М", С‑400 та "Циркон".

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Про персону: Сергій Тюрін

Сергій Тюрін - український державний діяч та адвокат. У грудні 2020 року отримав пропозицію голови Хмельницької обласної державної адміністрації Сергія Гамалія стати його першим заступником. Роботу на новій посаді розпочав лише в січні 2021 року. 2 травня 2024 року Указом Президента України призначений головою Хмельницької обласної державної адміністрації, пише Вікіпедія.

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