Драпатий призупинив поповнення штурмових полків людьми: у ЗМІ розповіли подробиці

Рішення головнокомандувача торкнулося не всіх частин, паралельно в підрозділах проводять перевірку господарської діяльності.

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Штурмові полки отримали розпорядження про призупинення поповнення людьми / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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Штурмові полки з 26 липня не отримують особовий склад

Рішення ухвалив головнокомандувач Михайло Драпатий

Переміщення військових з інших частин також зупинено

Штурмові полки Сухопутних військ ЗСУ з 00:00 26 липня перестали отримувати особовий склад - відповідне розпорядження віддав новопризначений головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий, повідомляє "Українська правда". Про отримання документа виданню розповіли співрозмовники у чотирьох штурмових полках.

"Нам надішло повідомлення, що рішенням головнокомандувача з 00 годин 26 липня буде призупинено поставку людських ресурсів до штурмових військових частин (підрозділів) Сухопутних військ", – зазначив один із співрозмовників. відео дня

Обмеження, за даними джерел, стосується не лише мобілізаційного ресурсу: заблокували й перехід військовослужбовців з інших частин. Єдиний канал, який залишили відкритим, - повернення через застосунок "Армія+" для тих, хто самовільно залишив частину до 12 червня.

Аудит і робота рекрутерів

Картина на місцях виглядає нерівномірною, наполягає військова кореспондентка Юлія Кирієнко, яка описала ситуацію у своєму Telegram-каналі.

"Дехто дійсно припинив отримувати людей. Але деякі полки мають надходження і цього тижня. Водночас є рішення, що рекрутери полків не працюють у ТЦК. Разом із тим, у деяких підрозділах дійсно триває аудит. Перевірка господарської діяльності. Надходження і використання засобів. Комплектація людьми", – заявила вона.

Що це означає для фронту

Окремі штурмові підрозділи зараз виконують активні бойові завдання й уже прогнозують, як брак ресурсу відіб'ється на їхніх операціях, зазначає журналістка.

"Адже протягом наступних тижнів, якщо люди не будуть надходити, змушені будуть або припинити наступальні дії, або це рішення принесе непоправні наслідки для підрозділів", – резюмувала вона.

Михайло Драпатий / Інфографіка: Главред

Генштаб проводить масштабні перевірки в ЗСУ - що відомо

Як писав раніше Главред, у Збройних Силах України стартувала масштабна перевірка укомплектованості військових частин. Генштаб прагне оцінити реальний стан бригад і полків, щоб зрозуміти, наскільки ефективно розподіляються військовослужбовці між підрозділами. Це має допомогти виявити слабкі місця та підвищити боєздатність армії.

Особливу увагу приділять справедливості розподілу особового складу з урахуванням потреб фронту. Йдеться про те, щоб бойові частини отримували необхідну кількість людей, а кадровий баланс був збережений. У Генштабі наголошують, що будь-які зміни в армії починаються зі зміни ставлення до військових.

Михайло Драпатий уже має власне бачення реформи мобілізації. Раніше він пропонував нову систему, яка мала б зруйнувати корупційні схеми та зробити процес прозорішим. Тепер у нього з’явився шанс реалізувати ці ідеї та закласти основу для оновленої кадрової політики ЗСУ.

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Про джерело: Українська правда Українська правда - українське суспільно-політичне інтернет-ЗМІ, яке заснував Георгій Гонгадзе у квітні 2000 року. Після смерті Гонгадзе у вересні 2000 року редакцію очолила співзасновниця видання Олена Притула, яка залишалась головним редактором "Української правди" до 2014 року, поки не передала посаду Севгіль Мусаєвій. У травні 2021 року новим власником видання став генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала, пише Вікіпедія.

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