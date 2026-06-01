"Дуже тяжко": помер популярний герой шоу "Хата на тата"

Син повідомив про смерть Сергія Бондаря.

Хата на тата — помер Сергій Бондар

У родині Бондарів, яка стала популярною завдяки участі в шоу "Хата на тата", сталося горе. Син повідомив у TikTok про смерть колоритного героя реаліті — Сергія Бондаря, який запам'ятався глядачам як "сільський султан".

Родич знаменитості вирішив повідомити шанувальникам про втрату і розповів, що його батька не стало 18 травня. Причину смерті він не став розголошувати.

Сергій Бондар з дружиною

"Думав, записувати це відео чи ні, але ви повинні знати. Мого батька Бондаря Сергія Григоровича більше немає — він помер 18 травня 2026 року", — каже хлопець на відео.

Син Сергія зізнався, що родина важко переживає втрату і потребує приватного простору, щоб пережити горе. Він передав останнє прохання до шанувальників проєкту — поважати їх і не запитувати нічого про батька та проєкт під час зустрічі.

Сергій Бондар — "Хата на тата"

"Тому хочу попросити вас: коли побачите мене, мого брата або особливо нашу матір, не питайте вже нічого про цей проект, батька, бо це дуже тяжко", — попросив він.

"Хата на тата" — родина Бондарів

Нагадаємо, що Сергій Бондар жив у селі Ксаверівка Київської області і прославився завдяки участі в популярному реаліті-шоу "Хата на тата". Разом із дружиною Світланою він виховував двох синів і справлявся з великим домашнім господарством. На зйомках чоловік відкрито заявляв, що побут — це суто жіночий обов'язок, а сам волів проводити час на дивані за переглядом турецьких серіалів, за що отримав у мережі прізвисько "сільський султан".

Про шоу: "Хата на тата" "Хата на тата" — українське телевізійне соціальне реаліті-шоу, яке виходило на телеканалі СТБ з 2012 по 2022 роки, суть якого полягає в тому, що дружина залишає сім'ю на деякий час заради відпочинку, а на тата звалюються всі домашні турботи, повідомляє Вікіпедія.

