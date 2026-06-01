"Дуже тяжко": помер популярний герой шоу "Хата на тата"

Христина Трохимчук
1 червня 2026, 13:14
Син повідомив про смерть Сергія Бондаря.
Хата на тата — помер Сергій Бондар
Хата на тата — помер Сергій Бондар / колаж: Главред, фото: pexels.com, скріншот із відео

  • Помер учасник шоу "Хата на тата"
  • Про що попросив у шанувальників його син

У родині Бондарів, яка стала популярною завдяки участі в шоу "Хата на тата", сталося горе. Син повідомив у TikTok про смерть колоритного героя реаліті — Сергія Бондаря, який запам'ятався глядачам як "сільський султан".

Родич знаменитості вирішив повідомити шанувальникам про втрату і розповів, що його батька не стало 18 травня. Причину смерті він не став розголошувати.

Сергій Бондар із дружиною
Сергій Бондар з дружиною / скрін з відео

"Думав, записувати це відео чи ні, але ви повинні знати. Мого батька Бондаря Сергія Григоровича більше немає — він помер 18 травня 2026 року", — каже хлопець на відео.

Син Сергія зізнався, що родина важко переживає втрату і потребує приватного простору, щоб пережити горе. Він передав останнє прохання до шанувальників проєкту — поважати їх і не запитувати нічого про батька та проєкт під час зустрічі.

Сергій Бондар —
Сергій Бондар — "Хата на тата" / скрін з відео

"Тому хочу попросити вас: коли побачите мене, мого брата або особливо нашу матір, не питайте вже нічого про цей проект, батька, бо це дуже тяжко", — попросив він.

"Хата на тата" — родина Бондарів

Нагадаємо, що Сергій Бондар жив у селі Ксаверівка Київської області і прославився завдяки участі в популярному реаліті-шоу "Хата на тата". Разом із дружиною Світланою він виховував двох синів і справлявся з великим домашнім господарством. На зйомках чоловік відкрито заявляв, що побут — це суто жіночий обов'язок, а сам волів проводити час на дивані за переглядом турецьких серіалів, за що отримав у мережі прізвисько "сільський султан".

@s_bondar222

Назавжди в серцях❤️?️

♬ original sound - leojimyxius

Раніше Главред повідомляв, що Міка Ньютон повернулася в Україну. Вона не була на батьківщині довгих 13 років після свого переїзду до Сполучених Штатів. За цей час артистці довелося пройти через важке випробування — у 2019 році у неї діагностували рак яєчника,

Також українська виконавиця Аліна Гросу провела обряд хрещення для своєї довгоочікуваної першої дитини. Виявляється, хрещеними батьками малюка стали топові українські знаменитості. Після хрещення малюка в церкві Гросу влаштувала пишне свято для рідних і близьких.

Про шоу: "Хата на тата"

"Хата на тата" — українське телевізійне соціальне реаліті-шоу, яке виходило на телеканалі СТБ з 2012 по 2022 роки, суть якого полягає в тому, що дружина залишає сім'ю на деякий час заради відпочинку, а на тата звалюються всі домашні турботи, повідомляє Вікіпедія.

ТЦК можуть розформувати: в Україні готують реформу війська

Поцілили просто по лікарні: росіяни цинічно обстріляли медзаклад на Сумщині

Путін втратив шанс укласти мирну угоду, в РФ заговорили про кінець війни - ЗМІ

Софія Ротару з'явилася в Києві та зізналася в коханні

Чому в СРСР спецслужби носили саме шкіряні куртки: відповідь здивує багатьох

Карта Deep State онлайн за 1 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Трамп може покласти край війні Росії: у Forbes назвали дієвий інструмент проти Путіна

Доля готує щедрий подарунок: який знак зодіаку опиниться в центрі уваги в червні 2026

