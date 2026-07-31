Путін готує чистку в Криму: гауляйтера Аксьонова замінять — АТЕШ

У "АТЕШ" заявили про плани Кремля замінити Сергія Аксьонова після "виборів" у Криму.

https://glavred.net/ukraine/putin-gotovit-chistku-v-krymu-gaulyaytera-aksenova-zamenyat-atesh-10784894.html Посилання скопійоване

Путін готує чистку в Криму / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, RIA_Kremlinpool

Коротко:

Кремль розглядає можливість відставки Аксьонова

Найбільш ймовірним наступником Аксьонова вважається Олексій Дмитрієв

Російський диктатор Володимир Путін готує кадрові перестановки у керівництві тимчасово окупованого Криму. За даними партизанського руху "АТЕШ", після вересневих так званих "виборів" посаду може залишити призначений Росією глава півострова Сергій Аксьонов.

Як повідомили представники руху, їхні джерела в окупаційній адміністрації стверджують, що Кремль розглядає можливість відставки Аксьонова, який очолює окупований Крим уже понад 12 років.

відео дня

За версією "АТЕШ", відповідальність за погіршення ситуації на півострові, зокрема за можливі гуманітарні проблеми та недоліки у забезпеченні регіону, Москва має намір покласти саме на нинішнього керівника окупаційної адміністрації.

Партизани вважають, що таким чином Кремль намагається знизити рівень суспільного невдоволення та перекласти відповідальність за накопичені проблеми на місцеву владу. На їхню думку, йдеться про звичну для російської влади модель, коли центральне керівництво дистанціюється від негативних наслідків своїх рішень.

У русі також стверджують, що на тлі чуток про можливу відставку Аксьонов активізував публічну діяльність. За словами представників "АТЕШ", він проводить показові наради, різко критикує підконтрольних чиновників і намагається продемонструвати Москві повний контроль над ситуацією.

За інформацією партизанів, найімовірнішим наступником Аксьонова вважається так званий "міністр внутрішніх справ Республіки Крим" Олексій Дмитрієв. Джерела руху стверджують, що Кремль розглядає кандидатуру силовика, який зможе жорсткіше реагувати на зростання невдоволення серед населення.

При цьому в "АТЕШ" не виключають й інший сценарій, за яким керівництво півостровом може бути передано одному з російських військових у рамках кремлівської програми "Час героїв".

Разом з тим слід зазначити, що ця інформація ґрунтується на заявах партизанського руху "АТЕШ" і не отримала незалежного підтвердження.

Скільки часу потрібно Україні, щоб витіснити армію РФ з Криму - думка експерта

"Главред" писав, що, за словами військового експерта Романа Світана, російські війська реально витіснити з Криму за півтора-два роки. Зробити це вдесятеро легше, ніж звільнити Донбас, доки існує Росія.

А все тому, що Крим - це оперативний котел, затиснутий між Чорним і Азовським морями. Вхід-вихід один - з півночі, ну або зі сходу, через Тамань, але цей шлях легко перерізати, навіть за допомогою далекобійних засобів ураження.

Повернення Криму - останні новини

Нагадаємо, "Главред" писав, що, за словами громадського діяча Сергія Стерненка, Крим із великою ймовірністю може опинитися в умовах фактичної ізоляції, тому росіянам варто тікати з півострова якомога швидше.

Раніше повідомлялося, що публічне визнання втрати Криму стало б для Кремля репутаційною катастрофою, тому масштабна евакуація видається малоймовірною.

Напередодні стало відомо, що Крим залишається ключовою точкою війни між Україною та Росією. Без повернення півострова неможливо досягти ані перемоги України, ані міцного миру в регіоні.

Читайте також:

Про джерело: рух "Атеш" "Атеш" - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред