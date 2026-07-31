Президент озвучив нові втрати Росії та України у війні: названо приголомшливі цифри

В інтерв’ю американському телеканалу Fox News Володимир Зеленський озвучив оцінку втрат Росії та України за час повномасштабної війни.

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Зеленський озвучив втрати росіян у війні / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, ГУР МО

Головне із заяв Зеленського:

РФ втратила у війні близько 1,6 млн військових, із них 700 тис. - загиблими

Україна втратила щонайменше 50 тис. загиблих військових, ще майже 400 тис. поранені

Росія, за словами президента, не має ініціативи на полі бою

Росія втратила у війні проти України вже 1,6 млн військових, із яких близько 700 тис. - загиблими. Такі дані озвучив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Fox News.

Водночас Зеленський озвучив оцінку українських втрат. За його словами, загинули щонайменше 50 тисяч українських військових), ще майже 400 тисяч зазнали поранень. Він також зазначив, що велика кількість захисників вважається зниклими безвісти.

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"Будьмо чесні, я не хочу бути дуже відвертим про це. Так, бо росіяни зрозуміють, що відбувається з нашою армією", - зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що попри складну ситуацію на фронті, Україна не програє, а Росія не перемагає. За його словами, наразі російська армія не має ініціативи на полі бою.

"Між нами кажучи, перемогти - це не втратити нашу країну та незалежність. З цього боку, ми перемагаємо. Якщо оцінювати реальну ситуацію на фронті, то головне - ініціатива не перебуває в руках Росії", - зазначив він.

Що може вплинути на завершення війни

Радник президента України Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш" заявляв, що країна-агресорка Росія має ресурси для продовження війни у нинішньому форматі протягом тривалого часу, а швидкість завершення бойових дій залежатиме не лише від ситуації на фронті.

За його словами, ключовим фактором може стати зміна настроїв усередині російського суспільства.

"Реальна можливість прискорити закінчення війни полягає в реакції населення Росії на наші дії. Раніше "СВО" було десь далеко, а тепер раптом опинилося поруч. Багато хто скаже, що жителі Росії, які залишилися, - це рабський і заляканий народ, це так, але у будь-якого раба є межа терпіння, коли йдеться про ту саму нижню частину відомої всім піраміди Маслоу", - наголосив він.

Ситуація на фронті - останні новини України

Главред раніше писав, що в липні Росія суттєво збільшила чисельність військових, яких залучає до штурмових дій на фронті, водночас зросли й втрати окупантів від ударів українських дронів. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді.

Нагадаємо, окупаційна армія РФ здійснила спробу масованого танкового прориву на Добропільському напрямку. Росіяни здійснили одну з наймасштабніших за останній час спроб танкового штурму, але прикордонники підрозділу "Фенікс" у взаємодії із суміжними підрозділами зірвали ворожий план.

Раніше українські військові зачистили центральну частину Костянтинівки на Донеччині від російських сил і встановили прапор України над однією з будівель міста.

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Про джерело: Fox News Fox News Channel - американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США

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