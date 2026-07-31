Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Президент озвучив нові втрати Росії та України у війні: названо приголомшливі цифри

Інна Ковенько
31 липня 2026, 11:05оновлено 31 липня, 11:35
google news Підпишіться
на нас в Google
В інтерв’ю американському телеканалу Fox News Володимир Зеленський озвучив оцінку втрат Росії та України за час повномасштабної війни.
Зеленський озвучив втрати росіян у війні
Зеленський озвучив втрати росіян у війні / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, ГУР МО

Головне із заяв Зеленського:

  • РФ втратила у війні близько 1,6 млн військових, із них 700 тис. - загиблими
  • Україна втратила щонайменше 50 тис. загиблих військових, ще майже 400 тис. поранені
  • Росія, за словами президента, не має ініціативи на полі бою

Росія втратила у війні проти України вже 1,6 млн військових, із яких близько 700 тис. - загиблими. Такі дані озвучив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Fox News.

Водночас Зеленський озвучив оцінку українських втрат. За його словами, загинули щонайменше 50 тисяч українських військових), ще майже 400 тисяч зазнали поранень. Він також зазначив, що велика кількість захисників вважається зниклими безвісти.

відео дня

"Будьмо чесні, я не хочу бути дуже відвертим про це. Так, бо росіяни зрозуміють, що відбувається з нашою армією", - зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що попри складну ситуацію на фронті, Україна не програє, а Росія не перемагає. За його словами, наразі російська армія не має ініціативи на полі бою.

"Між нами кажучи, перемогти - це не втратити нашу країну та незалежність. З цього боку, ми перемагаємо. Якщо оцінювати реальну ситуацію на фронті, то головне - ініціатива не перебуває в руках Росії", - зазначив він.

Що може вплинути на завершення війни

Радник президента України Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш" заявляв, що країна-агресорка Росія має ресурси для продовження війни у нинішньому форматі протягом тривалого часу, а швидкість завершення бойових дій залежатиме не лише від ситуації на фронті.

За його словами, ключовим фактором може стати зміна настроїв усередині російського суспільства.

"Реальна можливість прискорити закінчення війни полягає в реакції населення Росії на наші дії. Раніше "СВО" було десь далеко, а тепер раптом опинилося поруч. Багато хто скаже, що жителі Росії, які залишилися, - це рабський і заляканий народ, це так, але у будь-якого раба є межа терпіння, коли йдеться про ту саму нижню частину відомої всім піраміди Маслоу", - наголосив він.

Ситуація на фронті - останні новини України

Главред раніше писав, що в липні Росія суттєво збільшила чисельність військових, яких залучає до штурмових дій на фронті, водночас зросли й втрати окупантів від ударів українських дронів. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді.

Нагадаємо, окупаційна армія РФ здійснила спробу масованого танкового прориву на Добропільському напрямку. Росіяни здійснили одну з наймасштабніших за останній час спроб танкового штурму, але прикордонники підрозділу "Фенікс" у взаємодії із суміжними підрозділами зірвали ворожий план.

Раніше українські військові зачистили центральну частину Костянтинівки на Донеччині від російських сил і встановили прапор України над однією з будівель міста.

Читайте також:

Про джерело: Fox News

Fox News Channel - американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Володимир Зеленський лінія фронту війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Президент озвучив нові втрати Росії та України у війні: названо приголомшливі цифри

Президент озвучив нові втрати Росії та України у війні: названо приголомшливі цифри

11:05Війна
РФ вперше завдала удару по компанії з США: у Києві знищено завод з виробництва дронів — ЗМІ

РФ вперше завдала удару по компанії з США: у Києві знищено завод з виробництва дронів — ЗМІ

09:34Війна
Дрони завдали удару по двох регіонах РФ: горять склади Wildberries та НПЗ

Дрони завдали удару по двох регіонах РФ: горять склади Wildberries та НПЗ

08:03Війна
Реклама

Популярне

Більше
Коливання сягнуть майже 5-бального рівня: прогноз магнітних бур

Коливання сягнуть майже 5-бального рівня: прогноз магнітних бур

Води Дунаю відступили: на дні річки несподівано знайшли стародавнього гіганта

Води Дунаю відступили: на дні річки несподівано знайшли стародавнього гіганта

Що спалити в печі, щоб димохід прочистився сам: вистачить лише однієї таблетки

Що спалити в печі, щоб димохід прочистився сам: вистачить лише однієї таблетки

У ЄС ухвалили рішення щодо військовозобов'язаних українців: про що йдеться

У ЄС ухвалили рішення щодо військовозобов'язаних українців: про що йдеться

Долар різко обвалився, а євро полетів угору: курс валют на 31 липня

Долар різко обвалився, а євро полетів угору: курс валют на 31 липня

Останні новини

11:08

Зміям — романтика, Бикам — відверта розмова: китайський гороскоп на 1 серпня

11:05

Президент озвучив нові втрати Росії та України у війні: названо приголомшливі цифри

10:57

"Прощаюся з вами": відома українська телеведуча пішла з каналу заради ЗСУВідео

10:55

Навіщо поливати помідори йогуртом: несподіваний спосіб зміцнити кущі та збільшити врожай

10:48

Серпень буде зовсім іншим: які знаки зодіаку залишать проблеми в минулому

Мобілізація, пенсії, банки, субсидії та нові правила для бізнесу: що зміниться в Україні з 1 серпняМобілізація, пенсії, банки, субсидії та нові правила для бізнесу: що зміниться в Україні з 1 серпня
10:16

Грандіозне повернення: канал 1+1 Україна оголосив ім’я першого тренера "Голосу країни-14"

10:10

Перець виросте м’ясистим і соковитим: чим підживити кущі у серпні

09:52

Як скоротити примусову мобілізацію в Україні: "Ахіллес" Федоренко пояснив

09:34

РФ вперше завдала удару по компанії з США: у Києві знищено завод з виробництва дронів — ЗМІ

Реклама
09:24

Українців попередили про нове подорожчання продуктів: як зміняться ціни в серпні

08:24

Риба вийде ніжною та соковитою й не прилипне: що зробити перед смаженням

08:03

Дрони завдали удару по двох регіонах РФ: горять склади Wildberries та НПЗ

07:50

Війна поширюється на Близькому Сході — попередження НевзлінаПогляд

07:00

Трамп раптово засумнівався щодо ліцензії на Patriot для України: що сталося

05:11

Навіщо водії в СРСР масово тримали у багажнику лінолеум: відповідь здивує багатьох

04:21

Кулінари розкрили секрет пишного омлету: що додати до яєць замість молока

04:02

"Є реальна небезпека": експерт пояснив, як Україна могла втратити F-16

04:00

Супертест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці мандрівника за 6 с

03:32

Кому карти Таро обіцяють багатство та успіх: розклад на серпень 2026 року

03:02

Як навчити дитину правильно взуватися: маленька хитрість для батьків

Реклама
02:03

Сенат США просунув законопроєкт Грема про санкції: які наслідки очікують РФ

01:13

Правильний момент: коли зупинити полив кавунів, щоб вони не стали водянистимиВідео

00:06

У ЄС ухвалили рішення щодо військовозобов'язаних українців: про що йдеться

30 липня, четвер
23:56

Ніж м'ясорубки знову стане гострим: лайфхак з кришкою від банки

23:09

Чому РФ знову почала бити по Україні ракетами із КНДР: в ЦПД розкрили тривожний сигнал

23:08

Не килимом єдиним: дизайнери назвали речі, які "вбивають" стиль інтер'єруВідео

22:55

"Це неприпустимо": в містах України почнуться масштабні перевірки, причина

22:36

Втеча з грошима та обман: тарологиня попередила Козерогів про ризики у серпні 2026

22:31

Волочкова втрутилася: п’яна Лорак на відео зганьбилася в мережіВідео

22:31

Відомий актор виграв $1 млн в шоу "Хто хоче стати мільйонером?"Відео

22:09

Одяг навиворіт привабить біду — як швидко нейтралізувати погану прикмету

21:58

Головні щасливчики серпня: кому карти Таро передбачили потужний фінансовий злітВідео

21:48

Коли копати картоплю у серпні — ідеальні дні для збору врожаю за календарем

21:48

Секрет здорових томатів до жовтня: чим оброблити кущі перед дозріваннямВідео

21:47

57-річна Дженніфер Еністон у бікіні продемонструвала підтягнутий прес

21:27

Названо місяці народження людей, яких незабаром залишить "чорна смуга"

21:24

Дітей з Вишневого після трагедії відправили до табору, де царить антисанітаріяФото

20:38

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці голуба за 11 с

20:35

Росія вперше за довгий час вдарила по Україні ракетою з КНДР: що відомо

20:31

Wi-Fi погано працює в квартирі через один прилад на кухні - яка причина

Реклама
19:55

З одного куща - ціла грядка: городник показав, як розмножити помідори без насінняВідео

19:51

"Просто кайфую": Ілона Гвоздєва вперше за п'ять років відпочила з чоловіком за кордоном

19:47

Коливання сягнуть майже 5-бального рівня: прогноз магнітних бур

19:36

На роботі готують пропозицію — кого зі знаків чекає несподіванка

19:16

Курс валют у серпні: банкір назвав ризики для долара та євро в Україні

19:10

Липень став рекордним за кількістю ракетних ударів РФ по Україні: Коваленко розкрив подробиціПогляд

19:07

У Польщі різко змінили позицію щодо передачі Україні ракет до Patriot

18:59

Заговіння на Успенський піст: що можна і не можна робити 31 липня

18:47

Закуска з баклажанів, яку з'їдять в першу чергу: рецепт за 15 хвилин

18:40

Путініст Басков оновив своє втомлене обличчя: що він зробив

Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ХарковаНовини ЖитомираНовини ПолтавиНовини ОдесиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти