Netflix втратив новий фільм із Ніколасом Кейджем: на компанію подали до суду

Netflix опинився в центрі багатомільйонного позову через зникнення фільму з Ніколасом Кейджем.

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Netflix втратив новий фільм із Ніколасом Кейджем / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

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Позов проти компанії Netflix подав кінопродюсер Саймон Афрам

Сума позову становить 105 мільйонів доларів

Стрімінговий сервіс Netflix зіткнувся з позовом на 105 мільйонів доларів після зникнення копії ще не випущеного фільму "Стійкість" з Ніколасом Кейджем у головній ролі. Про це повідомляє Variety.

Позов проти компанії подав кінопродюсер Саймон Афрам. За його словами, у червні він передав Netflix жорсткий диск із копією фільму, щоб платформа могла розглянути можливість придбання прав на його випуск. Однак, коли представник продюсера спробував забрати носій, зв’язок із компанією на деякий час перервався. Пізніше в Netflix повідомили, що жорсткий диск було викрадено.

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Директор відділу оригінальних кінопроектів Netflix Шон Берні розповів, що невідомі викрали одразу кілька жорстких дисків, які лежали на одному з офісних столів. За його словами, внутрішня служба безпеки намагалася встановити особу зловмисників, однак зробити це не вдалося.

При цьому, як стверджується в позові, копія фільму не була захищена паролем, хоча така практика вважається стандартною в кіноіндустрії. Незважаючи на це, фільм досі не з’явився у відкритому доступі. У Netflix припускають, що викрадачі могли керуватися не бажанням поширити фільм, а наміром здати вкрадені жорсткі диски на металобрухт.

У компанії також висловили жаль, що продюсер одразу вирішив звернутися до суду, не чекаючи результатів внутрішнього розслідування.

Як зазначає видання, Саймон Афрам уже був учасником гучного судового розгляду. Раніше він подав позов проти режисера Мартіна Скорсезе, стверджуючи, що той погодився стати виконавчим продюсером "Стійкості" за 500 тисяч доларів, але не брав участі в розробці проєкту. Згодом сторони врегулювали спір у позасудовому порядку.

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Про особу: Ніколас Кейдж Ніколас Кейдж - американський актор, продюсер і режисер. Народився 7 січня 1964 року в Лос-Анджелесі. Кейдж є лауреатом премій "Оскар" та "Золотий глобус" за найкращу чоловічу роль у драмі "Покидаючи Лас-Вегас" (1995), а також відомий своїм ексцентричним акторським стилем і величезною кількістю яскравих ролей у Голлівуді. Кейдж надзвичайно різноплановий - він знімався як у шедеврах авторського кіно, так і в культових бойовиках епохи VHS, а також в експериментальних фільмах жахів. Ніколас - племінник режисера Френсіса Форда Копполи (автора "Хрещеного батька"). На початку своєї кар’єри він навмисно обрав псевдонім Кейдж (на честь супергероя коміксів Люка Кейджа та композитора Джона Кейджа), щоб пробитися самостійно й уникнути звинувачень у кумівстві. Актор став справжньою іконою інтернет-культури. Його гіпертрофована міміка, божевільні погляди та емоційні крики у фільмах (наприклад, у "Поцілунку вампіра") породили десятки культових інтернет-мемів.

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