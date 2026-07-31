Стилістка закликала молодих мам відмовитися від старих джинсів після пологів: навіщо

Фахівець рекомендує приділити особливу увагу розміщенню речей.

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Стилістка дала корисні поради / Колаж "Главред", фото "1+1"

Коротко:

Що радить стилістка

Якими прийомами вона поділилася

Багато жінок після народження дитини роблять одну й ту саму помилку - намагаються якомога швидше знову влізти в одяг, який носили до вагітності.

На думку стилістки Анни Криворучко, яку цитує 1+1, такий підхід лише посилює стрес і негативно впливає на самооцінку.

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Експерт радить не тримати в центрі гардеробу джинси, які поки що не підходять за розміром. Натомість краще підібрати кілька сучасних речей, що відповідають нинішнім параметрам фігури. Такий гардероб дозволить почуватися комфортно й не нагадуватиме щодня про необхідність терміново схуднути.

Стилістка розповіла, чому не варто зберігати джинси / Фото 1+1

Стилістка зазначає, що тіло жінки після пологів поступово відновлюється, тому не варто прискорювати цей процес. За її словами, одяг має допомагати відчувати впевненість, а не ставати джерелом постійного розчарування.

Особливу увагу фахівець рекомендує приділити крою речей. Замість тісних моделей краще обирати штани та джинси вільного крою, сукні з акцентом на талії, а також якісні тканини, що добре тримають форму. Такі рішення дозволяють створити гармонійний силует без шкоди для комфорту.

Експерт також радить відмовитися від безформного одягу, який повністю приховує фігуру. На її думку, правильно підібраний крій здатний підкреслити переваги зовнішності набагато краще, ніж занадто об’ємні речі.

"Не мучте себе старими джинсами", - підкреслила стилістка, закликавши жінок не порівнювати себе з тими, якими вони були до вагітності, а підбирати одяг, який підходить їм сьогодні.

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