Як скоротити примусову мобілізацію в Україні: "Ахіллес" Федоренко пояснив

Повноцінна реформа української армії неможлива без додаткових фінансових ресурсів.

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Федоренко назвав умови для скорочення примусової мобілізації в Україні / Колаж: "Главред", фото: Львівський обласний ТЦК та СП

Що сказав Юрій "Ахіллес" Федоренко:

З приходом Драпатого ситуація з мобілізацією може покращитися

Федоренко закликав не поспішати з оцінками роботи нового головнокомандувача

Для того щоб зменшити масштаби примусової мобілізації та збільшити кількість добровольців, Україні необхідно забезпечити достатнє фінансування, надати військовослужбовцям надійні соціальні гарантії та гідне грошове забезпечення. Таку думку в ефірі "Еспресо" висловив командир 429-ї бригади безпілотних систем "Ахіллес" Сил безпілотних систем Юрій "Ахіллес" Федоренко.

За його словами, повноцінна реформа української армії неможлива без додаткових фінансових ресурсів. Військовий зазначив, що підвищення ефективності мобілізації безпосередньо пов’язане з можливістю запропонувати захисникам конкурентну оплату праці, розширені соціальні пакети та інші гарантії.

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"Щоб повною мірою провести реформу української армії та підвищити ефективність мобілізації - зменшити кількість примусової та збільшити добровільну - потрібні фінансово-економічні ресурси, соціальні гарантії, відповідні пакети, заробітна плата тощо. Цей ресурс потрібно знайти", - зазначив військовий.

Він також зазначив, що в нинішніх економічних умовах необхідно шукати рішення, які дозволять поступово змінити баланс між примусовою та добровільною мобілізацією навіть за обмежених бюджетних можливостей.

На думку командира, під керівництвом Михайла Драпатого можуть бути підготовлені ініціативи, здатні поліпшити ситуацію з урахуванням існуючих фінансових обмежень. Він висловив упевненість, що з часом примусова мобілізація має скоротитися, а кількість громадян, які добровільно вступають до лав Сил оборони, - збільшитися. При цьому, підкреслив Федоренко, для досягнення такого результату знадобиться час, а також підтримка суспільства.

Окремо військовий закликав не поспішати з оцінками роботи нового головнокомандувача. Він підкреслив, що керівнику необхідно дати можливість проявити себе на новій посаді.

"Ми не повинні зараз, у той момент, коли новий головнокомандувач тільки набирає обертів на своїй посаді, розповідати йому, як воювати. Він розбереться. Це досвідчений генерал, і він точно знає, що робити", - запевнив Федоренко.

Мобілізація в Україні - новини за темою

Як раніше писав Главред, у Україні Верховна Рада продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію на 90 днів, Міноборони запровадило нові мотиваційні контракти для військових із гарантованою відстрочкою після завершення служби, а також оновило підходи до автоматичного продовження частини відстрочок. Водночас очікується реформування роботи ТЦК та СП, що має зробити процеси ефективнішими, а взаємодію з військовозобов’язаними - прозорішою.

Крім того, Мстислав Баник повідомив про плани реформування територіальних центрів комплектування та зміну їхніх функцій для забезпечення прозорих умов проходження мобілізаційних процедур. Він наголосив, що розподіл функцій ТЦК передбачає передачу частини обов’язків іншим установам та створення окремих центрів для проведення мобілізаційних процедур.

Нагадаємо, що в Україні оновили процедуру добровільного призову громадян на військову службу під час мобілізації. Бажаючі приєднатися до Сил оборони можуть оформляти вступ безпосередньо через обрану військову частину, без звернення до ТЦК та СП. Про це повідомив Київський міський ТЦК та СП.

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Про особу: Юрій Федоренко Юрій Федоренко - український політик, правозахисник, громадський діяч і військовий. Депутат Київської міської ради з 1 грудня 2020 року. Секретар постійної комісії Київської міської ради з архітектури, містобудування та земельних відносин. З першого дня повномасштабного російського вторгнення в Україну воював у складі 112-ї бригади 128-го батальйону Тероборони на посаді командира 4-ї роти. 9 лютого 2023 року Федоренко очолив одну з перших в Україні рот ударних авіаційних комплексів (РУБпАК "Ахіллес") у складі 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірко. 31 січня 2024 року рота була розширена до батальйону (БУБпАК "Ахіллес"), пише Вікіпедія.

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