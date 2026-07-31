У ЄС ухвалили рішення щодо військовозобов'язаних українців: про що йдеться

Європейський Союз продовжив тимчасовий захист для українців і посилив вимоги для військовозобов'язаних.

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Нові умови для військовозобов'язаних. / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Коротко:

ЄС продовжив тимчасовий захист до 4 березня 2028 року

Для новоприбулих вводять нові вимоги щодо військового обліку

Нові правила не стосуються тих, хто вже має захист

Європейський Союз офіційно продовжив дію режиму тимчасового захисту для громадян України ще на один рік - до 4 березня 2028 року. Одночасно Рада ЄС схвалила нові правила, які стосуватимуться українців призовного віку, що лише прибуватимуть до країн Євросоюзу.

Про це повідомляють "Суспільне" та "Європейська правда" з посиланням на власні джерела в ЄС.

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За інформацією співрозмовників видань, рішення було остаточно затверджене Радою ЄС за письмовою процедурою. Відтепер новоприбулі військовозобов'язані громадяни України зможуть претендувати на отримання тимчасового захисту лише за умови, що не мають порушень, пов'язаних із військовим обліком.

"Письмова процедура щодо продовження терміну дії тимчасового захисту успішно завершилася сьогодні після обіду, тож цей захід можна вважати ухваленим. Він буде опублікований в "Офіційному віснику" найближчими днями", – сказав один із європосадовців.

Згідно з новими правилами, військовозобов'язані українці, які вперше звертатимуться по тимчасовий захист у країнах ЄС, повинні будуть підтвердити відсутність проблем із виконанням військового обов'язку в Україні.

Українські біженці в Європі / Інфографіка: Главред

Зокрема, для цього можуть знадобитися документи, що підтверджують законний виїзд з України, наприклад, штамп про перетин державного кордону. Також можуть бути прийняті паперові або електронні документи, які засвідчують право на відстрочку, звільнення від мобілізації чи виконання інших вимог українського законодавства щодо військового обліку.

Водночас нововведення не поширюються на українців, які вже отримали статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу. Нові умови застосовуватимуться виключно до тих громадян, які звертатимуться за таким статусом уперше після набуття чинності рішення.

Повернення українців додому - думка Буданова

Кирило Буданов вважає, що масове повернення українців із-за кордону стане можливим лише за виконання трьох ключових умов: завершення війни, надійних гарантій безпеки та відновлення економіки.

За його словами, Україна вже працює з міжнародними партнерами над механізмами повернення громадян. Водночас, наголосив Буданов, без припинення бойових дій, забезпечення безпеки та створення гідних умов для життя розраховувати на масштабне повернення українців не варто. Саме тому, на його думку, держава має насамперед сформувати умови, за яких люди самі захочуть повернутися додому.

Українські біженці в Європі - новини за темою

Як повідомляв Главред, Європейський Союз продовжить дію тимчасового захисту для українських біженців до 4 березня 2028 року, водночас запроваджуючи обмеження для окремої категорії заявників. Паралельно Польща з липня скорочує безкоштовне проживання і посилює контроль за працевлаштуванням українців, а Німеччина, навпаки, спрощує процедуру визнання водійських прав.

Крім того, у Чехії відбувся перегляд законодавства, пов'язаного з українськими біженцями. Місцеві джерела повідомляли, що заплановані зміни для українських біженців у Чехії суттєво змінять поточну ситуацію в цьому секторі. Наразі офіційні сторони аналізують перші результати.

Нагадаємо, що Ірландія оголосила про продовження тимчасових дозволів для українських громадян. Під час виступу було наголошено, що заплановані важливі зміни для біженців з України суттєво змінять поточні правила та умови для всіх сторін.

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Про джерело: "Європейська правда" Європейська правда - це українське інтернет-ЗМІ, що присвячене Європі, НАТО та реформам в Україні. Сайт "Європейської правди" запрацював на початку червня 2014 року. "Європейську правду" нерідко помилково вважають підрозділом "Української правди", однак проєкт є абсолютно самостійним виданням із юридично відокремленою редакцією. Видання створене журналістами і керується Сергієм Сидоренком та Юрієм Панченком, пише Вікіпедія.

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