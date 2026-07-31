Трамп раптово засумнівався щодо ліцензії на Patriot для України: що сталося

Президент США заявив, що слід бути обережними щодо того, кому видавати ліцензії на цю зброю.

https://glavred.net/world/tramp-vnezapno-zasomnevalsya-naschet-licenzii-na-patriot-dlya-ukrainy-chto-sluchilos-10784831.html Посилання скопійоване

Ліцензія на Patriot - Трамп ще не вирішив це питання щодо України / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, Вікіпедія

Ключові тези:

Трамп заявив, що ще не вирішив питання щодо ліцензії на Patriot

Раніше на саміті НАТО президент США обіцяв надати таку ліцензію

Головний акцент - завершення війни, а не ракети

Президент США Дональд Трамп заявив, що ще не вирішив, чи дозволить він Україні виробляти зенітні ракетні комплекси Patriot.

Як повідомляє Financial Times, у телефонному інтерв’ю виданню американський президент заявив, що він "не впевнений", чи надасть Вашингтон Україні ліцензію на виробництво ракет Patriot, додавши, що це питання зараз розглядається.

відео дня

"Це абсолютно незвичайна зброя, і... нам потрібно бути трохи обережними з тим, кому ми видаємо ліцензії. Зазвичай ми не ліцензуємо обладнання", - заявив Трамп.

Коментарі президента США пролунали всього через два дні після його зустрічі з Володимиром Зеленським у Білому домі, під час якої український лідер назвав переговори "хорошими" та повідомив, що сторони обговорили "виробництво ракет Patriot та низку інших ідей".

Позиція Трампа змінилася після саміту НАТО

Раптова невпевненість американського президента контрастує з його попередньою публічною позицією з цього питання. Ще на початку липня на саміті НАТО в Туреччині Трамп давав більш чіткі обіцянки щодо ліцензії для Києва.

На саміті НАТО в Туреччині президент США заявив, що Вашингтон надасть Києву ліцензію на виробництво ракет Patriot.

Система ППО Patriot має життєво важливе значення для здатності України перехоплювати російські балістичні ракети, націлені на Київ та інші міста. Переконати Трампа розглянути питання про надання Києву дозволу на виробництво цих ракет - значне досягнення для Зеленського.

ЗРК Patriot / Інфографіка: Главред ​

Зеленський раніше говорив про прогрес у переговорах

Оптимістичні заяви українського президента після зустрічі в Білому домі тепер виглядають менш однозначно на тлі нових коментарів Трампа. У вівторок Зеленський описував домовленості значно конкретніше, ніж це зробив зараз американський лідер.

Президент України заявив, що Трамп "прийняв той факт, що він видасть нам ліцензії".

Зеленський також розповів про окрему зустріч із представниками виробника системи Patriot, назвавши цю співпрацю пріоритетною для оборони країни.

"У мене була зустріч із представниками виробника… Сподіваюся, ми зможемо налагодити спільне виробництво. Це дуже важливо", - заявив Зеленський.

Компанії Lockheed і RTX виробляють винищувачі-перехоплювачі Patriot.

Трамп зосереджений на завершенні війни, а не на зброї

Замість деталей щодо ліцензій американський президент переніс акцент розмови на дипломатичні зусилля. Він розповів про плани своїх посланців у мирному процесі на найближчі дні.

Зокрема, Трамп заявив виданню Financial Times, що його увага зосереджена на припиненні війни Росії проти України, додавши, що двоє його посланців, Джаред Кушнер і Стів Віткофф, відвідають Україну найближчими днями.

"Простіше кажучи, ми хочемо, щоб війна в Україні з Росією закінчилася. Я не шукаю ракет. Ми шукаємо миру", - підкреслив Трамп.

Ліцензії на Patriot для України - новини

15 липня Kyiv Independent із посиланням на неназваного високопоставленого українського чиновника, обізнаного з ситуацією, повідомляв про те, що США нібито розпочали процес передачі Україні ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів Patriot, перенісши це питання з площини політичних обіцянок у площину практичної реалізації.

Як писав Главред, за підсумками зустрічі з керівництвом компанії Raytheon на чолі з віцепрезидентом Джозефом Деантоною президент Зеленський заявив, що Україна розпочне спільне виробництво ракет-перехоплювачів для зенітних комплексів Patriot.

Ідея спільного виробництва протиракет стала продовженням попередніх переговорів на найвищому рівні. За словами президента, цю тему порушували під час зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом.

"Про це ми з президентом Трампом говорили в Анкарі, і зараз саме час рухатися в цьому напрямку", - зазначив Зеленський.

Візит Зеленського до Вашингтона та зустріч із Трампом

Як писав Главред, 28 липня Володимир Зеленський прибув до Вашингтона.

Двостороння зустріч Зеленського і Трампа відбулася в Білому домі за закритими дверима, без представників ЗМІ.

Зеленський пробув у Білому домі трохи більше години. Пізніше президент зустрінеться з сенаторами.

За словами глави Білого дому, зустріч пройшла "дуже добре".

За даними журналістів, Трамп і Зеленський розглянули варіанти досягнення мирної угоди та питання довгострокового співробітництва у сфері оборони, зокрема можливе надання Україні дозволів на виробництво американської зброї.

Крім того, обговорювалася ідея візиту представників адміністрації Трампа - Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера - до Києва, щоб посилити дипломатичний процес і надати йому додаткового імпульсу.

Трамп також висловився щодо пропозиції Зеленського провести прямі переговори з главою Кремля Володимиром Путіним.

Інші новини:

Про джерело: Financial Times Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред