Дрони завдали удару по двох регіонах РФ: горять склади Wildberries та НПЗ

Було здійснено атаку на склад Wildberries та НПЗ у Волгограді. Також дрони долетіли до Татарстану.

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Атака дронів на РФ: Wildberries знову під прицілом / Колаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Коротко:

Горить склад Wildberries і НПЗ "Лукойл" у Волгограді

У Зеленодольську атаковано ще один склад WB

Дрони завдали удару по НПЗ у Нижньокамську

У Казані - вибухи

У ніч на 31 липня та вранці в п’ятницю в країні-агресорі РФ пролунали вибухи. Найгучніше було у Волгоградській області та Татарстані.

Логістичний склад Wildberries та нафтопереробний завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" зазнали атаки й горять у Волгограді. Одночасно дрони завдали удару по логістичному центру компанії в Зеленодольську, а в Нижньокамську після серії вибухів зафіксовано сильне горіння на НПЗ.

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Атака на Волгоград

Як повідомляє російський Telegram-канал Astra, в ніч на 31 липня мешканці Волгограда та області повідомляли про вибухи та пожежі.

Місто затягнуло чорним димом.

Дивіться відео - Волгоград після атаки накрило димом:

Згідно з аналізом кадрів очевидців, одним із об'єктів у Волгограді, що зазнали атаки та охоплені вогнем, є логістичний комплекс Wildberries (РВБ) за адресою: Бузулукський проїзд, 1.

За відкритими даними, площа центру перевищує 48 тисяч квадратних метрів. Це ключовий логістичний вузол для Волгоградської, Астраханської та сусідніх областей.

Атака на Волгоград / Фото: Exile

Губернатор Волгоградської області підтвердив масштаб нічної атаки та назвав кількість постраждалих.

"У результаті влучання БПЛА протягом ночі було зафіксовано пожежі на промисловому підприємстві паливно-енергетичного комплексу на півдні Волгограда, а також у складських приміщеннях у Дзержинському районі. П’ятеро постраждалих госпіталізовано, їм надається вся необхідна медична допомога", - йдеться в повідомленні.

Волгоград після "прильотів" / Фото: t.me/exilenova_plus

"За повідомленнями російських моніторингових каналів, у Волгограді працюють БПЛА зі скидами", - пише Exile.

Волгоград / Фото: t.me/exilenova_plus

Волгоград / Фото: t.me/exilenova_plus

За попередніми даними місцевих жителів, безпілотники також атакували НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка", розташований на півдні Волгограда - там само, де губернатор повідомляв про загоряння на підприємстві паливно-енергетичного комплексу.

Довідка. НПЗ "ЛУКойл-Волгограднефтепереработка" - це один із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Підприємство виробляє бензин, дизельне та авіаційне паливо й інші нафтопродукти, що мають важливе значення для економіки країни та забезпечення паливом цивільного й державного секторів.

У Волгограді горить НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка" / Фото: t.me/exilenova_plus

Wildberries призупинив роботу складу через "форс-мажор"

Прес-служба Wildberries офіційно підтвердила сам факт атаки та пожежі на складі, уточнивши дані щодо постраждалих серед персоналу.

"Через атаку на логістичний об’єкт компанії у Волгограді сталася пожежа. На місці працюють пожежні розрахунки. Попередньо постраждалих немає. Логістичні ланцюги перебудовано, прийом поставок і відвантаження замовлень здійснюються на інших об’єктах", - повідомили в прес-службі компанії.

Wildberries у Волгограді після нічних прильотів. / Фото: Exilenova+

У Зеленодольську атаковано склад Wildberries

Хвиля вибухів того ж ранку прокотилася й територією Татарстану, де під удар вдруге за тиждень потрапив ще один логістичний об’єкт компанії. Мешканці Казані та передмістя повідомляли про вибухи вранці 31 липня, передає Astra.

За аналізом кадрів очевидців, під атаку потрапив логістичний комплекс Wildberries, розташований за адресою: Республіка Татарстан, Зеленодольський район, промисловий майданчик "Зеленодольськ", 20. На наявних кадрах видно задимлення над будівлею комплексу після удару.

Склад WB у Зеленодольську вже атакували дрони 23 липня.

Чому Wildberries став мішенню? / Інфографіка: Главред

На Нижньокамському НПЗ спалахнув факел після серії вибухів

Ще один тривожний сигнал надійшов із Нижньокамська, де за годину до появи диму на нафтопереробному заводі мешканці нарахували десятки вибухів поспіль. Місцеві мешканці поділилися кадрами сильного горіння факела на одному з підприємств, хоча однозначний зв’язок із атакою поки що не встановлено, передає Astra.

"Мій дядько особисто бачив це і дзвонив у 112, вони сказали йому: „Ми нічого не можемо вдіяти, але зараз, можливо, туди приїдуть служби"", - написала в місцевому чаті одна з користувачок.

Основні нафтопереробні підприємства Нижньокамська розташовані в одній промисловій зоні, зокрема НПЗ АТ "ТАНЕКО" та АТ "ТАІФ-НК".

Нижньокамський НПЗ / Фото: t.me/astrapress

У чому мета атак на Wildberries: думка експерта

Україна завдає ударів по великих логістичних об’єктах у Росії не тільки для знищення військових ресурсів, а й для чинення економічного тиску та впливу на російське суспільство. Про це в інтерв’ю Главреду розповів економіст, член Українського товариства фінансових аналітиків, колишній член Ради Національного банку України Віталій Шапран.

За словами експерта, великі склади та логістичні центри в Росії можуть використовуватися не лише для цивільних потреб, а й для забезпечення військової промисловості. Шапран зазначив, що через такі хаби Росія імпортує, зокрема, з Китаю дрони, комплектуючі та інші товари подвійного призначення.

"Росіяни використовують ці логістичні хаби для імпорту, зокрема з Китаю, дронів, комплектуючих до них тощо. Тому умовно вони є законними військовими цілями", - підкреслив економіст.

Шапран додав, що одним із факторів таких атак може бути бажання змусити росіян відчути наслідки війни у повсякденному житті.

Атаки на Wildberries у РФ - новини

Як писав Главред, 30 липня безпілотники атакували великий логістичний центр Wildberries у Пензенській області, на об’єкті спалахнула масштабна пожежа. Також під удар потрапив склад WB в Удмуртській Республіці.

29 липня Сили оборони України знищили склад Wildberries і атакували НПЗ у Рязані. На території логістичного центру спалахнула масштабна пожежа, а завод почав екстрено скидати тиск у системі.

25 липня в країні-агресорі Росії пролунали вибухи. Україна атакувала дронами склад Wildberries в Єкатеринбурзі на відстані близько 1750 кілометрів від адміністративного кордону.

У ніч на 24 липня російський Санкт-Петербург зазнав масованої атаки дронів. Виникли масштабні пожежі на двох складах Wildberries. Деякі сектори складів подвійного призначення знищені повністю.

В ніч на 23 липня у двох російських регіонах пролунали вибухи. Під удар, можливо, потрапив логістичний хаб Wildberries у Воронезькій області та об’єкт нафтопереробної промисловості в Ульяновській області.

Вночі на 22 липня Краснодарський край і Ставропольський край Росії атакували безпілотники. Спалахнули масштабні пожежі на території логістичних центрів Wildberries. Крім того, під удар дронів потрапив НПЗ.

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Про джерело: Astra Незалежне видання, запущене одразу після початку повномасштабної війни. Видання висвітлює гарячі теми війни РФ із Україною, а також злочинів російської армії.

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