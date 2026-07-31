Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Дрони завдали удару по двох регіонах РФ: горять склади Wildberries та НПЗ

Анна Ярославська
31 липня 2026, 08:03оновлено 31 липня, 09:13
google news Підпишіться
на нас в Google
Було здійснено атаку на склад Wildberries та НПЗ у Волгограді. Також дрони долетіли до Татарстану.
Атака дронів на РФ
Атака дронів на РФ: Wildberries знову під прицілом / Колаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Коротко:

  • Горить склад Wildberries і НПЗ "Лукойл" у Волгограді
  • У Зеленодольську атаковано ще один склад WB
  • Дрони завдали удару по НПЗ у Нижньокамську
  • У Казані - вибухи

У ніч на 31 липня та вранці в п’ятницю в країні-агресорі РФ пролунали вибухи. Найгучніше було у Волгоградській області та Татарстані.

Логістичний склад Wildberries та нафтопереробний завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" зазнали атаки й горять у Волгограді. Одночасно дрони завдали удару по логістичному центру компанії в Зеленодольську, а в Нижньокамську після серії вибухів зафіксовано сильне горіння на НПЗ.

відео дня

Атака на Волгоград

Як повідомляє російський Telegram-канал Astra, в ніч на 31 липня мешканці Волгограда та області повідомляли про вибухи та пожежі.

Місто затягнуло чорним димом.

Дивіться відео - Волгоград після атаки накрило димом:

Знімок екрана

Згідно з аналізом кадрів очевидців, одним із об'єктів у Волгограді, що зазнали атаки та охоплені вогнем, є логістичний комплекс Wildberries (РВБ) за адресою: Бузулукський проїзд, 1.

За відкритими даними, площа центру перевищує 48 тисяч квадратних метрів. Це ключовий логістичний вузол для Волгоградської, Астраханської та сусідніх областей.

Напад на Волгоград
Атака на Волгоград / Фото: Exile

Губернатор Волгоградської області підтвердив масштаб нічної атаки та назвав кількість постраждалих.

"У результаті влучання БПЛА протягом ночі було зафіксовано пожежі на промисловому підприємстві паливно-енергетичного комплексу на півдні Волгограда, а також у складських приміщеннях у Дзержинському районі. П’ятеро постраждалих госпіталізовано, їм надається вся необхідна медична допомога", - йдеться в повідомленні.

Волгоград після
Волгоград після "прильотів" / Фото: t.me/exilenova_plus

"За повідомленнями російських моніторингових каналів, у Волгограді працюють БПЛА зі скидами", - пише Exile.

Волгоград
Волгоград / Фото: t.me/exilenova_plus
Волгоград
Волгоград / Фото: t.me/exilenova_plus

За попередніми даними місцевих жителів, безпілотники також атакували НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка", розташований на півдні Волгограда - там само, де губернатор повідомляв про загоряння на підприємстві паливно-енергетичного комплексу.

Довідка. НПЗ "ЛУКойл-Волгограднефтепереработка" - це один із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Підприємство виробляє бензин, дизельне та авіаційне паливо й інші нафтопродукти, що мають важливе значення для економіки країни та забезпечення паливом цивільного й державного секторів.

У Волгограді горить НПЗ
У Волгограді горить НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка" / Фото: t.me/exilenova_plus

Wildberries призупинив роботу складу через "форс-мажор"

Прес-служба Wildberries офіційно підтвердила сам факт атаки та пожежі на складі, уточнивши дані щодо постраждалих серед персоналу.

"Через атаку на логістичний об’єкт компанії у Волгограді сталася пожежа. На місці працюють пожежні розрахунки. Попередньо постраждалих немає. Логістичні ланцюги перебудовано, прийом поставок і відвантаження замовлень здійснюються на інших об’єктах", - повідомили в прес-службі компанії.

Wildberries у Волгограді після нічних рейсів.
Wildberries у Волгограді після нічних прильотів. / Фото: Exilenova+

У Зеленодольську атаковано склад Wildberries

Хвиля вибухів того ж ранку прокотилася й територією Татарстану, де під удар вдруге за тиждень потрапив ще один логістичний об’єкт компанії. Мешканці Казані та передмістя повідомляли про вибухи вранці 31 липня, передає Astra.

За аналізом кадрів очевидців, під атаку потрапив логістичний комплекс Wildberries, розташований за адресою: Республіка Татарстан, Зеленодольський район, промисловий майданчик "Зеленодольськ", 20. На наявних кадрах видно задимлення над будівлею комплексу після удару.

Склад WB у Зеленодольську вже атакували дрони 23 липня.

Чому Wildberries став мішенню?
Чому Wildberries став мішенню? / Інфографіка: Главред

На Нижньокамському НПЗ спалахнув факел після серії вибухів

Ще один тривожний сигнал надійшов із Нижньокамська, де за годину до появи диму на нафтопереробному заводі мешканці нарахували десятки вибухів поспіль. Місцеві мешканці поділилися кадрами сильного горіння факела на одному з підприємств, хоча однозначний зв’язок із атакою поки що не встановлено, передає Astra.

"Мій дядько особисто бачив це і дзвонив у 112, вони сказали йому: „Ми нічого не можемо вдіяти, але зараз, можливо, туди приїдуть служби"", - написала в місцевому чаті одна з користувачок.

Основні нафтопереробні підприємства Нижньокамська розташовані в одній промисловій зоні, зокрема НПЗ АТ "ТАНЕКО" та АТ "ТАІФ-НК".

Нижньокамський НПЗ
Нижньокамський НПЗ / Фото: t.me/astrapress

У чому мета атак на Wildberries: думка експерта

Україна завдає ударів по великих логістичних об’єктах у Росії не тільки для знищення військових ресурсів, а й для чинення економічного тиску та впливу на російське суспільство. Про це в інтерв’ю Главреду розповів економіст, член Українського товариства фінансових аналітиків, колишній член Ради Національного банку України Віталій Шапран.

За словами експерта, великі склади та логістичні центри в Росії можуть використовуватися не лише для цивільних потреб, а й для забезпечення військової промисловості. Шапран зазначив, що через такі хаби Росія імпортує, зокрема, з Китаю дрони, комплектуючі та інші товари подвійного призначення.

"Росіяни використовують ці логістичні хаби для імпорту, зокрема з Китаю, дронів, комплектуючих до них тощо. Тому умовно вони є законними військовими цілями", - підкреслив економіст.

Шапран додав, що одним із факторів таких атак може бути бажання змусити росіян відчути наслідки війни у повсякденному житті.

Атаки на Wildberries у РФ - новини

Як писав Главред, 30 липня безпілотники атакували великий логістичний центр Wildberries у Пензенській області, на об’єкті спалахнула масштабна пожежа. Також під удар потрапив склад WB в Удмуртській Республіці.

29 липня Сили оборони України знищили склад Wildberries і атакували НПЗ у Рязані. На території логістичного центру спалахнула масштабна пожежа, а завод почав екстрено скидати тиск у системі.

25 липня в країні-агресорі Росії пролунали вибухи. Україна атакувала дронами склад Wildberries в Єкатеринбурзі на відстані близько 1750 кілометрів від адміністративного кордону.

У ніч на 24 липня російський Санкт-Петербург зазнав масованої атаки дронів. Виникли масштабні пожежі на двох складах Wildberries. Деякі сектори складів подвійного призначення знищені повністю.

В ніч на 23 липня у двох російських регіонах пролунали вибухи. Під удар, можливо, потрапив логістичний хаб Wildberries у Воронезькій області та об’єкт нафтопереробної промисловості в Ульяновській області.

Вночі на 22 липня Краснодарський край і Ставропольський край Росії атакували безпілотники. Спалахнули масштабні пожежі на території логістичних центрів Wildberries. Крім того, під удар дронів потрапив НПЗ.

Інші новини:

Про джерело: Astra

Незалежне видання, запущене одразу після початку повномасштабної війни. Видання висвітлює гарячі теми війни РФ із Україною, а також злочинів російської армії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Росії війна Росії та України атака дронів Wildberries
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Дрони завдали удару по двох регіонах РФ: горять склади Wildberries та НПЗ

Дрони завдали удару по двох регіонах РФ: горять склади Wildberries та НПЗ

08:03Війна
Трамп раптово засумнівався щодо ліцензії на Patriot для України: що сталося

Трамп раптово засумнівався щодо ліцензії на Patriot для України: що сталося

07:00Світ
"Є реальна небезпека": експерт пояснив, як Україна могла втратити F-16

"Є реальна небезпека": експерт пояснив, як Україна могла втратити F-16

04:02Війна
Реклама

Популярне

Більше
Харчова міль зникне раз і назавжди: що потрібно покласти в кухонну шафу

Харчова міль зникне раз і назавжди: що потрібно покласти в кухонну шафу

Коливання сягнуть майже 5-бального рівня: прогноз магнітних бур

Коливання сягнуть майже 5-бального рівня: прогноз магнітних бур

Води Дунаю відступили: на дні річки несподівано знайшли стародавнього гіганта

Води Дунаю відступили: на дні річки несподівано знайшли стародавнього гіганта

Що спалити в печі, щоб димохід прочистився сам: вистачить лише однієї таблетки

Що спалити в печі, щоб димохід прочистився сам: вистачить лише однієї таблетки

Китайський гороскоп на сьогодні, 31 липня: Драконам — мрії, а Коням — старти

Китайський гороскоп на сьогодні, 31 липня: Драконам — мрії, а Коням — старти

Останні новини

08:24

Українців попередили про нове подорожчання продуктів: як зміняться ціни в серпні

08:24

Риба вийде ніжною та соковитою й не прилипне: що зробити перед смаженням

08:03

Дрони завдали удару по двох регіонах РФ: горять склади Wildberries та НПЗ

07:50

Війна поширюється на Близькому Сході — попередження НевзлінаПогляд

07:00

Трамп раптово засумнівався щодо ліцензії на Patriot для України: що сталося

Мобілізація, пенсії, банки, субсидії та нові правила для бізнесу: що зміниться в Україні з 1 серпняМобілізація, пенсії, банки, субсидії та нові правила для бізнесу: що зміниться в Україні з 1 серпня
05:11

Навіщо водії в СРСР масово тримали у багажнику лінолеум: відповідь здивує багатьох

04:21

Кулінари розкрили секрет пишного омлету: що додати до яєць замість молока

04:02

"Є реальна небезпека": експерт пояснив, як Україна могла втратити F-16

04:00

Супертест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці мандрівника за 6 с

Реклама
03:32

Кому карти Таро обіцяють багатство та успіх: розклад на серпень 2026 року

03:02

Як навчити дитину правильно взуватися: маленька хитрість для батьків

02:03

Сенат США просунув законопроєкт Грема про санкції: які наслідки очікують РФ

01:13

Правильний момент: коли зупинити полив кавунів, щоб вони не стали водянистимиВідео

00:06

У ЄС ухвалили рішення щодо військовозобов'язаних українців: про що йдеться

30 липня, четвер
23:56

Ніж м'ясорубки знову стане гострим: лайфхак з кришкою від банки

23:09

Чому РФ знову почала бити по Україні ракетами із КНДР: в ЦПД розкрили тривожний сигнал

23:08

Не килимом єдиним: дизайнери назвали речі, які "вбивають" стиль інтер'єруВідео

22:55

"Це неприпустимо": в містах України почнуться масштабні перевірки, причина

22:36

Втеча з грошима та обман: тарологиня попередила Козерогів про ризики у серпні 2026

22:31

Волочкова втрутилася: п’яна Лорак на відео зганьбилася в мережіВідео

Реклама
22:31

Відомий актор виграв $1 млн в шоу "Хто хоче стати мільйонером?"Відео

22:09

Одяг навиворіт привабить біду — як швидко нейтралізувати погану прикмету

21:58

Головні щасливчики серпня: кому карти Таро передбачили потужний фінансовий злітВідео

21:48

Коли копати картоплю у серпні — ідеальні дні для збору врожаю за календарем

21:48

Секрет здорових томатів до жовтня: чим оброблити кущі перед дозріваннямВідео

21:47

57-річна Дженніфер Еністон у бікіні продемонструвала підтягнутий прес

21:27

Названо місяці народження людей, яких незабаром залишить "чорна смуга"

21:24

Дітей з Вишневого після трагедії відправили до табору, де царить антисанітаріяФото

20:38

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці голуба за 11 с

20:35

Росія вперше за довгий час вдарила по Україні ракетою з КНДР: що відомо

20:31

Wi-Fi погано працює в квартирі через один прилад на кухні - яка причина

19:55

З одного куща - ціла грядка: городник показав, як розмножити помідори без насінняВідео

19:51

"Просто кайфую": Ілона Гвоздєва вперше за п'ять років відпочила з чоловіком за кордоном

19:47

Коливання сягнуть майже 5-бального рівня: прогноз магнітних бур

19:36

На роботі готують пропозицію — кого зі знаків чекає несподіванка

19:16

Курс валют у серпні: банкір назвав ризики для долара та євро в Україні

19:10

Липень став рекордним за кількістю ракетних ударів РФ по Україні: Коваленко розкрив подробиціПогляд

19:07

У Польщі різко змінили позицію щодо передачі Україні ракет до Patriot

18:59

Заговіння на Успенський піст: що можна і не можна робити 31 липня

18:47

Закуска з баклажанів, яку з'їдять в першу чергу: рецепт за 15 хвилин

Реклама
18:40

Путініст Басков оновив своє втомлене обличчя: що він зробив

18:33

Росіяни залишаться без світла і тепла: названо катастрофічний для Кремля сценарійВідео

18:15

Як казати правильно — "завідувач" чи "завідуючий": відповідь може здивувати

18:05

Наталі Портман продемонструвала вагітний живіт на останніх термінах

18:03

Температура знизиться з +34 до +12 градусів: як в Україні зміниться погода

17:57

Закликав до ядерного удару по Україні: СБУ оголосила підозру режисеру з РФ

17:53

Wi-Fi працюватиме в рази краще: названо топ предметів, які "вбивають" сигнал роутераВідео

17:19

Лохина завалить урожаєм: чим обов’язково підживити кущі вже зараз

17:08

РФ хоче залишити українців без тепла, світла та газу: наскільки складною буде зима

17:00

Доля п'яти дітей досі невідома: Зеленський відреагував на трагедію під Кривим Рогом

Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регіони
Новини ОдесиНовини ЗапоріжжяНовини ХарковаНовини ЛьвоваНовини ПолтавиНовини ДніпраНовини СумНовини ТернополяНовини ЧеркасиНовини ЖитомираНовини Рівного
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти