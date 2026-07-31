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РФ вперше завдала удару по компанії з США: у Києві знищено завод з виробництва дронів - ЗМІ

Анна Ярославська
31 липня 2026, 09:34
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Ракета РФ знищила завод Terminal Autonomy у столиці України. Завод випускав дрони AQ-400 Scythe та AQ-100 Bayonet.
У Києві розбомбили завод дронів, що належить компанії з Делавера / Колаж: Главред, фото: terminalautonomy.com, скріншот

Про що пише The Guardian:

  • Ракета РФ знищила завод дронів у Києві
  • Завод належав американській компанії Terminal Autonomy
  • Жертв внаслідок удару не було

Під час ракетного удару 24 липня 2026 року було знищено завод дронів у Києві, що належав американській корпорації, зареєстрованій у штаті Делавер. Це перший відомий випадок, коли Москва атакувала американську компанію в рамках війни проти України. Про це повідомляє The Guardian.

Знищений завод належав компанії Terminal Autonomy, яка виробляє високоточні дрони для глибоких ударів із системами наведення, стійкими до російських засобів радіоелектронної боротьби. Про це розповіло джерело, обізнане з діяльністю компанії.

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Сама назва компанії нагадує про фінальну фазу атаки дрона-камікадзе, коли штучний інтелект бере на себе керування зброєю після того, як сторона, що захищається, глушить радіохвилі або мобільний зв’язок. Державні реєстраційні дані свідчать, що корпорацію зареєстрували в Делавері у 2023 році.

"Ми розгортаємо керовані штучним інтелектом боєприпаси, що ведуть барражування, та високоточні боєприпаси, які вже знаходяться на активній службі проти об’єктів противника на лінії фронту", - йдеться на сайті компанії.

The Guardian зазначає, що Terminal Autonomy не відповіла на запит видання щодо коментаря, як і українське міністерство оборони.

Для Росії не має значення, чия це власність

Атака на об’єкт, що юридично належить американському бізнесу, порушує питання про майбутню безпеку іноземних оборонних підприємств на території України. Колишній високопоставлений розвідник США Ентоні Вінчі пояснив логіку, якою керується російська армія при виборі цілей.

"Росіянам байдуже, кому належить виробничий об’єкт. Це все одно ціль. Їм байдуже, американська вона чи чиясь інша", - сказав Вінчі.

Ризик поширюється й на потенційне виробництво американської зброї безпосередньо на території України - питання, яке набуло актуальності після нещодавніх заяв Вашингтона. На початку липня Дональд Трамп, який раніше стримано ставився до озброєння України, заявив, що США нададуть Києву ліцензію на виробництво зенітних ракет Patriot.

"Я справді вважаю, що якби ракети Patriot або будь-яка американська система вироблялися в Україні, росіяни атакували б це виробниче підприємство", - вважає Вінчі.

РФ вперше завдала удару по компанії з США: у Києві знищено завод з виробництва дронів — ЗМІ
ЗРК Patriot / Інфографіка: Главред

Росія приховала, що завод належав американцям

Офіційне російське висвітлення удару суттєво відрізнялося від реальних обставин атаки. У РФ обійшли стороною найгостріший факт - американське походження власника заводу. Про удар першим повідомило державне російське інформаційне агентство ТАСС, посилаючись на Міноборони РФ як джерело. У повідомленні не розкривалося, що заводом володіла американська компанія, проте згадувалося, що на об’єкті працювали "фахівці українсько-американської компанії". ТАСС точно повідомило, що завод виробляв дрони AQ-400 Scythe та AQ-100 Bayonet.

За даними джерела, обізнаного з діяльністю компанії, загиблих у результаті удару не було.

Коли очікувати чергового ракетного удару РФ по Києву - прогноз

Як писав Главред, російська авіація застосувала під час нічної атаки 30 липня лише невелику частину готового ракетного арсеналу, що може свідчити про підготовку нового масованого удару найближчим часом. Цього разу ціллю, найімовірніше, буде Київ. Про це повідомив моніторинговий канал єРадар.

За даними аналітиків, частина ракет, випущених вночі по Києву, могла мати не бойову, а розвідувальну мету - перевірку можливостей української протиповітряної оборони.

Кілька ракет, які вночі були випущені по столиці, ймовірно, застосовувалися з метою "прощупування" наявності ракет для систем протиповітряної оборони, зазначають аналітики.

Спостереження за підготовкою російської авіації до нових ударів ускладнилося через зміну логістики бомбардувальників. Аналітики зафіксували, що після запусків ракет шість літаків Ту-95МС здійснили посадку не на звичному аеродромі, а на базі "Оленя", тоді як три Ту-160 повернулися на Далекий Схід.

РФ вперше завдала удару по компанії з США: у Києві знищено завод з виробництва дронів — ЗМІ
​Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Ліцензії на Patriot для України - новини

Як писав Главред, за підсумками зустрічі з керівництвом компанії Raytheon на чолі з віцепрезидентом Джозефом Деантоною президент Зеленський заявив, що Україна розпочне спільне виробництво ракет-перехоплювачів для зенітних комплексів Patriot.

Ідея спільного виробництва протиракет стала продовженням попередніх переговорів на найвищому рівні. За словами президента, цю тему порушували під час зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом.

"Про це ми з президентом Трампом говорили в Анкарі, і зараз саме час рухатися в цьому напрямку", - зазначив Зеленський.

У свою чергу, президент США Дональд Трамп заявив, що ще не вирішив, чи дозволить він Україні виробляти зенітні ракетні комплекси Patriot.

Виданню Financial Times глава Білого дому заявив, що його увага зосереджена на припиненні війни Росії проти України, а не на ракетах.

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Про джерело: The Guardian

"Гардіан" - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

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