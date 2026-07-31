Зеленський попросив Трампа вирішити з Маском питання в інтересах України – The Atlantic

Зеленський попросив Трампа переконати Ілона Маска розширити роботу Starlink для українських дронів дальнього радіусу дії.

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Зеленський попросив Трампа вирішити з Маском питання в інтересах України / Колаж: Главред, фото: x.com/elonmusk, facebook.com/DonaldTrump, Офіс президента України

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Зеленський представив Трампу план ефективного протистояння атакам РФ

Зеленський хоче отримати дозвіл від Маска на розширене використання Starlink на території РФ

Президент України Володимир Зеленський звернувся до президента США Дональда Трампа з проханням допомогти отримати згоду Ілона Маска на розширення можливостей використання системи супутникового зв’язку Starlink. Про це повідомляє The Atlantic з посиланням на поінформовані джерела.

За даними видання, це питання обговорювалося під час закритої зустрічі в Білому домі, що відбулася 28 липня. Як стверджують співрозмовники The Atlantic, Зеленський представив Трампу план, який, на його думку, може допомогти Україні ефективніше протистояти російським атакам у майбутній зимовий період.

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Джерела зазначають, що реалізація цієї ініціативи вимагала б участі Ілона Маска, оскільки саме його компанія контролює мережу Starlink. Однак, як стверджується, Трамп не дав жодних обіцянок щодо того, що звернеться до підприємця з таким проханням, тому подальша доля пропозиції залишається невизначеною.

За інформацією видання, ініціатива передбачає ширше використання супутникового зв’язку Starlink замість збільшення поставок Україні ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot, запаси яких, як зазначається, суттєво скоротилися після недавніх подій на Близькому Сході.

Як стверджують джерела, Зеленський запропонував надати Україні можливість використовувати Starlink для керування безпілотниками, які могли б вражати мобільні пускові установки балістичних ракет на території Росії.

The Atlantic зазначає, що наразі використання Starlink українською стороною обмежене територією України, включаючи тимчасово окупований Крим та інші захоплені Росією регіони. На території РФ робота системи для подібних цілей, за даними видання, обмежена.

Під час зустрічі Зеленський, як стверджують співрозмовники The Atlantic, наголосив на важливості можливості вражати невеликі мобільні цілі, зокрема пускові установки, з яких здійснюються удари балістичними ракетами по українських містах.

При цьому офіційного підтвердження інформації, опублікованої The Atlantic, з боку Білого дому, Офісу президента України, SpaceX або Ілона Маска на даний момент не надходило.

Ілон Маск / Главред - інфографіка

Чи є у Путіна "козирі": думка експерта

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента", політолог Володимир Фесенко вважає, що у російського диктатора Володимира Путіна дійсно є способи вплинути на президента США Трампа.

"Перший фактор - військовий. Путін намагається продемонструвати, що Росія зберігає військову ініціативу (...) Путін прагне показати Трампу, що Росія не програє війну і існує ризик подальшої ескалації. Гадаю, він намагатиметься переконати Трампа в тому, що Росія має "козирі" та достатні військові ресурси", – сказав Фесенко в інтерв’ю "Главреду".

Другий фактор – таємна дипломатія.

"Зараз знову можуть активізуватися контакти через Кирила Дмитрієва, Стіва Віткоффа, Джареда Кушнера та сина Трампа. Про це мало говорять, але я думаю, що у росіян є канали впливу, пов’язані не лише з офіційними учасниками переговорів", – зазначив експерт.

Фесенко вважає, що Росія діятиме через інтриги: "У таємному режимі росіяни намагатимуться налаштувати Трампа проти України. Такий механізм працював минулого року, і, думаю, зараз його знову спробують використати".

Візит Зеленського до Вашингтона та зустріч із Трампом

Як писав Главред, 28 липня Володимир Зеленський прибув до Вашингтона.

Двостороння зустріч Зеленського і Трампа відбулася в Білому домі за закритими дверима, без представників ЗМІ.

Зеленський пробув у Білому домі трохи більше години. Пізніше президент зустрінеться з сенаторами.

За словами глави Білого дому, зустріч пройшла "дуже добре".

За даними журналістів, Трамп і Зеленський розглянули варіанти досягнення мирної угоди та питання довгострокового співробітництва у сфері оборони, зокрема можливе надання Україні дозволів на виробництво американської зброї.

Крім того, обговорювалася ідея візиту представників адміністрації Трампа - Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера - до Києва, щоб посилити дипломатичний процес і надати йому додаткового імпульсу.

Трамп також висловився щодо пропозиції Зеленського провести прямі переговори з главою Кремля Володимиром Путіним.

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Про ресурс: The Atlantic The Atlantic - одне з найстаріших і найавторитетніших американських видань. Засноване в 1857 році в Бостоні як літературно-культурний журнал під назвою The Atlantic Monthly, пише Вікіпедія. Згодом воно перетворилося на велике видання, що висвітлює політику, зовнішню політику, економіку, науку, технології та культуру. Зараз видання базується у Вашингтоні, округ Колумбія, і виходить як у друкованому, так і в цифровому форматах. Власник - організація Emerson Collective, заснована та очолювана Лорейн Пауелл Джобс. Головний редактор - Джеффрі Голдберг. Видання отримало безліч нагород, зокрема Пулітцерівську премію та премії за загальну якість журналів. До 2024 року журнал мав понад 1 млн передплатників і повернувся до щомісячного формату.

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