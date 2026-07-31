Армія РФ має нові просування на важливій ділянці фронту: розкрито деталі

Окупаційні війська просунулися на Словʼянському напрямку.

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Окупанти просунулися на Донеччині / Колаж: главред, фото: DeepState, Генштаб

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Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій

Окупаційні війська просунулися на Словʼянському напрямку

Аналітики DeepState оновили інтерактивну мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Окупанти просунулися у Донецькій області.

Оновлену ситуацію на фронті аналітики проєкту "DeepState" показали у пʼятницю, 31 липня.

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Де просунувся ворог

Згідно з оновленою мапою бойових дій, на Словʼянському напрямку окупантам вдалося розширити зону контролю поблизу села Каленики.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Калеників", - йдеться в повідомленні.

Окупанти просунулися на Донеччині / Фото: DeepState

Яка мета літнього наступу РФ - коментар експерта

Російські війська під час літньої кампанії можуть зосередити основні зусилля на Донецькому напрямку, оскільки прагнуть встановити контроль над низкою стратегічно важливих міст регіону. Таку думку висловив колишній співробітник СБУ, військовий експерт Іван Ступак в інтерв’ю Главреду.

За його словами, найближчими цілями окупантів можуть стати Покровськ, Костянтинівка, а також Краматорськ і Слов’янськ.

"Гадаю, вони зосередяться на Донецькій області. Росіянам необхідно вирішити питання з Покровськом, Костянтинівкою і, звісно, Краматорськом та Слов’янськом", - зазначив Ступак.

Експерт вважає, що захоплення Покровська та Костянтинівки могло б суттєво вплинути на подальший перебіг бойових дій, оскільки ці міста мають важливе логістичне та стратегічне значення.

Ступак також спрогнозував, які наслідки можуть виникнути для фронту, якщо російським військам вдасться встановити контроль над цими населеними пунктами.

Що відомо про Словʼянськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Главред раніше писав, що російські окупанти просунулися через державний кордон на півночі Куп'янського району Харківської області. Про це повідомляють аналітики DeepState.

Нагадаємо, в липні країна-агресор Росія суттєво збільшила чисельність військових, яких залучає до штурмових дій на фронті, водночас зросли й втрати окупантів від ударів українських дронів. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді. За його словами, російське командування нарощує штурмові групи насамперед для того, щоб приховати розрив між неправдивими доповідями про ситуацію на фронті та реальним станом справ.

Раніше повідомлялося, що 25 липня Сили оборони України вперше вразили російську реактивну систему залпового вогню "Сарма", яку російська пропаганда позиціонує як вітчизняний аналог американської HIMARS.

DeepState / Інфографіка: Главред

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Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live - інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

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