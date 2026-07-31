'Є реальна небезпека': експерт пояснив, як Україна могла втратити F-16

Авіаексперт пояснив, чому катапультування пілота є крайнім заходом і що могло призвести до втрати літака.

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Втрата F-16 в Україні - експерт пояснив можливі причини аварії / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключові тези:

Причина втрати F-16 - техніка чи помилка пілота

Ракети Sidewinder ефективні проти крилатих ракет

Підготовка пілота коштує мільйони доларів

Втрата українського винищувача F-16 могла бути спричинена як технічною несправністю, так і людським фактором. Водночас той факт, що пілот встиг катапультуватися, свідчить: ситуація стала для нього критичною і не залишила можливості врятувати літак. Про це повідомив провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко в коментарі УНІАН.

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Експерт звернув увагу, що F-16 уже довели свою ефективність під час відбиття російських повітряних атак. За його словами, американські винищувачі дозволяють компенсувати нестачу радянських авіаційних боєприпасів, запаси яких в Україні та її партнерів практично вичерпалися.

"Натомість F-16 використовують старі моделі американських ракет "Sidewinder" малої дальності. Але для знищення крилатої ракети цього достатньо. Вони коштують не 900 тисяч доларів, як нові модифікації, а десь по 300 тисяч. Ці ракети достатньо ефективні – крилата ракета не втече від авіаційної навіть малої дальності", - пояснив Романенко.

За словами експерта, F-16 також оснащений 20-міліметровою гарматою на 511 снарядів, якою українські льотчики неодноразово знищували ворожі дрони "Шахед".

Коли пілот приймає рішення катапультуватися

Пілоти зазвичай докладають максимум зусиль, аби зберегти машину в повітрі. Романенко пояснює, за яких обставин подальша боротьба за літак втрачає сенс.

"Вони намагаються не залишати літак, доки є хоча б найменша можливість його врятувати – відновити керованість або здійснити посадку. Але на винищувачах, які розвивають надзвукову швидкість, час на реакцію пілота дуже обмежений. Якщо він розуміє, що не зможе врятувати літак і є реальна небезпека для його життя, то катапультується", - сказав експерт.

Сам процес порятунку пілота має і зворотний бік - серйозні фізичні наслідки для організму через величезне навантаження на хребет.

"У разі невдалого катапультування льотчика навіть можуть списати через критичні ушкодження. Тому пілоти вдаються до цього лише в крайньому разі", - розповів Романенко.

Вартість підготовки пілота

Ставлення до втрати техніки та людини у авіації суттєво різниться. За словами експерта, у авіації втрату літака сприймають з розумінням - мовляв, "ну, буває", а от загибель чи важке поранення пілота вважають справжньою трагедією.

"Адже його підготовка коштує надзвичайно дорого – на сучасного пілота витрачають не лише мільйони доларів, а й роки тренувань. А якщо йдеться про досвідченого льотчика командного складу, то витрати становлять мінімум кілька мільйонів доларів і до 5 років підготовки", - сказав Романенко.

Що цьому передувало

Як писав Главред, 29 липня Повітряні сили Збройних сил України повідомили про втрату зв'язку з винищувачем F-16. Інцидент відбувся під час виконання бойового завдання на одному з напрямків фронту.

За офіційною інформацією, пілот виконував місію з перехоплення повітряних цілей противника. Після виникнення позаштатної ситуації він успішно катапультувався.

За попередніми даними, на борту винищувача виникла технічна несправність, через яку льотчик був змушений залишити літак. Його оперативно евакуювали, після чого доставили до медичного закладу для обстеження.

Зазначається, що інцидент не призвів до жертв серед цивільного населення чи руйнувань. Обставини та причини події встановлюються.

F-16 / Інфографіка: Главред

Втрати F-16 - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 29 червня 2025 року президент Володимир Зеленський повідомив про загибель пілота F-16 Максима Устименка і доручив з'ясувати обставини загибелі.

12 квітня 2025 року ВВС із посиланням на співрозмовника у владі інформувала про загибель капітана Павла Іванова під час авіакатастрофи. За наявними даними, по літаку випустили три ракети і остаточні обставини події ще встановлюються.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап 13 квітня 2025 року висловив версію про те, що український F-16 міг бути збитий із переносного зенітно-ракетного комплексу під час польотів на супермалих висотах. Криволап зазначив, що отримані Україною модифікації F-16 є застарілими і їхні радари та дальність ракет поступаються противнику, зокрема радари "бачать" удвічі менше.

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Про персону: Валерій Романенко Валерій Романенко - авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені О.К. Антонова. В якості експерта коментує питання, пов'язані з авіацією, на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах.

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