Коханку Путіна сфотографували без макіяжу: як вона виглядає

Прихильниця Путіна Аліна Кабаєва опублікувала фото, на якому показала, як тренує своїх підопічних.

https://glavred.net/stars/lyubovnicu-putina-zasnyali-bez-makiyazha-kak-ona-vyglyadit-10784885.html Посилання скопійоване

Аліна Кабаєва з'явилася без макіяжу / колаж: Главред, фото: instagram.com, Аліна Кабаєва

Коротко:

Де з'явилася Кабаєва

Як вона виглядала

Коханка терориста Путіна, олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики Аліна Кабаєва, знову опинилася в центрі уваги.

Як пишуть російські пропагандисти, цього разу приводом стали кадри, зроблені під час тренування в академії "Небесна грація", де спортсменка з’явилася без макіяжу.

відео дня

43-річна Кабаєва обрала повсякденний спортивний образ: чорну футболку та світлі штани.

Кабаєва з'явилася без макіяжу / Фото Instagram/alinakabaeva.officiaal

Користувачі соцмереж звернули увагу, що спортсменка відмовилася від яскравого макіяжу. Раніше Кабаєва з'явилася зі зміненим обличчям. Було помітно, що вона зробила низку процедур, які повністю змінили її зовнішність.

Кабаєва з'явилася без макіяжу / Фото Instagram/alinakabaeva.officiaal

Кабаєва вже багато років веде закритий спосіб життя і рідко з’являється на світських заходах. При цьому її особисте життя регулярно стає предметом обговорень. Західні ЗМІ та низка інших видань неодноразово писали про ймовірні стосунки гімнастки з Володимиром Путіним, однак сама Кабаєва цю інформацію публічно не підтверджувала й не коментувала.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше українська телеведуча Андріана Кучер завершила роботу на "24 Каналі", де пропрацювала шість років. Під час прощального ефіру журналістка також зізналася, що готова приєднатися до Збройних сил України.

Раніше співачку Ані Лорак, яка зрадила Україну і стала громадянкою країни-агресора - Росії, рознесли після її несподіваної появи в короткому ролику.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Аліна Кабаєва Аліна Маратівна Кабаєва - російська спортсменка (художня гімнастика), громадська та політична діячка, медіа-менеджерка. З вересня 2014 року - голова ради директорів холдингу "Національна Медіа Група". З 2016 року очолює раду директорів ЗАТ "Спорт-Експрес".

У 2022 році через підтримку терористичного вторгнення РФ в Україну низка країн запровадила персональні санкції проти Кабаєвої.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред