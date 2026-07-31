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Сергій Жадан зізнався, у якому місті України його гурт більше не хоче виступати

Віталій Кірсанов
31 липня 2026, 14:51
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Саме з Черніговом у артиста пов’язані найневдаліші виступи за всю історію його гурту.
Сергій Жадан зізнався, у якому місті України його гурт більше не хоче виступати
Сергій Жадан зізнався, у якому місті України його гурт більше не хоче виступати / колаж: Главред, фото: instagram.com/serhiy_zhadan

Коротко:

  • Музиканти тричі намагалися успішно виступити в Чернігові
  • Кожен із трьох концертів, на думку Жадана, виявлявся провальним

Український письменник, музикант, військовослужбовець і фронтмен гурту "Жадан і Собаки" Сергій Жадан розповів, що колектив поки що не планує давати концерти в Чернігові. За його словами, саме з цим містом пов’язані найневдаліші виступи за всю історію гурту. Про це артист розповів в інтерв’ю шоу "СучЦукрМуз".

Жадан із посмішкою згадав, що музиканти тричі намагалися успішно виступити в Чернігові, проте кожен концерт, на його думку, виявлявся провальним.

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Після першого невдалого виступу учасники гурту вирішили повернутися, щоб змінити враження, проте друга спроба також не виправдала очікувань. Пізніше колектив знову приїхав із концертом, але й він, як зізнався Жадан, не став вдалим.

"Три найгірші виступи в нашій кар’єрі були саме в Чернігові. Після першого невдалого виступу подумав, що слід зламати систему. Ми зробили другий. Він був невдалим. Ми провели третій - і він теж був невдалим. На жаль", - розповів музикант.

При цьому Жадан не уточнив, що саме стало причиною таких невдач. Він підкреслив, що сказане жодним чином не пов’язане з самим Черніговом чи його мешканцями.

Музикант зазначив, що з великою повагою ставиться до міста та людей, які там живуть, назвавши їх чудовими. За його словами, відмова від концертів не має особистого підґрунтя, а пов’язана лише з низкою невдалих виступів.

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Про особу: Сергій Жадан

Сергій Жадан - український поет, прозаїк, есеїст, перекладач, а також співак і музикант, учасник українських рок-гуртів "Жадан і Собаки" та "Лінія Маннергейма". Автор романів "Депеш Мод", "Ворошиловград", "Месопотамія", "Інтернат", поетичних збірок "Цитатник", "Ефіопія", "Життя Марії", "Тамплієри", "Антена".

Як пише Вікіпедія, літературні твори Сергія Жадана отримали численні національні та міжнародні нагороди, були перекладені більш ніж двадцятьма мовами.

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