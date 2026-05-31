Як померла Ольга Бура: що сталося з молодою телеведучою багато років тому

Як загинула Ольга Бура — що відомо

29 травня цілих 22 роки тому Київ сколихнула гучна трагедія: у ДТП загинула молода і популярна на той час українська телеведуча Ольга Бура. На момент смерті їй було всього 27 років.

Хто така Ольга Бура

Ольга Бура народилася в невеликому містечку неподалік від Києва — Тетієві.

Телеведуча Ольга Бура закінчила автодорожній інститут, але ніколи не працювала за фахом. На телебачення молода дівчина потрапила випадково:

вона стала ведучою програми "Щасливий дзвінок". Тоді з нею працювали Юрій Горбунов і Маша Єфросиніна. Після того, як проект закрився, Ольга Бура залишилася на Першому національному вести "Погоду".

Після "Погоди" ведуча вела програму "Новий день" на телеканалі "Інтер", а потім стала головною у кулінарному шоу "Коронне блюдо".

Як загинула Ольга Бура

Ольга Бура загинула в жахливій ДТП по дорозі до Києва — на Харківській площі. Вона поверталася з концерту, який вела в місті Суми. Ведучу віз водій її чоловіка, який напередодні наполягав, щоб за кермо сіла не вона, а шофер.

Вже під'їжджаючи до Києва, Бура зателефонувала чоловікові і сказала, що скоро буде вдома. Під час удару у неї не спрацювала подушка безпеки. Тільки з боку водія. Але його теж не вдалося врятувати.

На в'їзді до Києва з Бориспільської траси водій не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль зіткнувся з бетонним відбійником. Потім автомобіль відкинуло на бетонну огорожу квіткової клумби. Буру викинуло з салону автомобіля, вона загинула миттєво. Водій помер у машині швидкої допомоги.

Як виглядає могила Бури

Ольгу Буру поховали в рідному Тетієві. Ведучу ховали в наполовину закритій труні. На її могилі стоїть гарний пам'ятник, а в день похорону її останнє притулок потопав у квітах.

