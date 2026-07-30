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Коливання сягнуть майже 5-бального рівня: прогноз магнітних бур

Анна Косик
30 липня 2026, 19:47
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Вчені визначили, коли спокійна геомагнітна обстановка зміниться.
Коливання сягнуть майже 5-бального рівня: прогноз магнітних бур
Прогноз магнітних бур / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

  • Коли магнітні коливання на Землі посиляться
  • Який буде максимальний К-індекс у найближчі дні

Геомагнітна обстановка на Землі вже декілька днів поспіль залишається спокійною. За даними Британської геологічної служби, до 2 серпня потужних магнітних бур, попередньо, не буде.

Однак стан іоносфери сьогодні змінений, що спричиняє різкі перевантаження та сплески електромагнітного фону. Про це свідчать дані meteoagent, згідно з якими сьогодні, 30 липня, резонанс Шумана, що визначає збурення фону під час магнітної бурі на червоному рівні.

відео дня
магнитная буря
Магнітні бурі 30 липня - 2 серпня / фото: скріншот

При цьому К-індекс 4, що відповідає жовтому рівню, тобто середнім магнітним коливанням. Сонячний спалах С3 також відповідає жовтому рівню.

Завтра, 31 липня, магнітні коливання посиляться, а К-індекс підвищиться до 4,3. У перший день серпня коливання знову дещо знизяться і К-індекс повернеться до 4-бального показника.

магнитная буря
Магнітні бурі 30 липня - 1 серпня / фото: скріншот

Про джерело: Meteoagent

Meteoagent - це спеціалізований сервіс та мобільний додаток для метеозалежних людей, який прогнозує різкі зміни погоди, сонячні спалахи, магнітні бурі та резонанс Шумана.

Як магнітні бурі впливають на людей

У період сонячної активності багато людей відчувають погіршення самопочуття, зокрема головний біль, запаморочення, нудоту, чи навіть біль в області серця. Також поширені інші симптоми, а саме:

  • слабкість
  • сонливість
  • біль у спині та суглобах
  • підвищений тиск
  • загострення хронічних захворювань
Коливання сягнуть майже 5-бального рівня: прогноз магнітних бур
Вплив магнітної бурі / Інфографіка: Главред

Що робити під час магнітної бурі

Під час підвищеної сонячної активності чутливим до магнітних бур людям потрібно дотримуватися декількох правил, щоб покращити своє самопочуття. Мова йде про:

  • Обмеження вживання жирної, гострої та борошняної їжі;
  • Надання переваги сезонним фруктам, горіхам та рибі;
  • Відмову від кави, алкоголю та сигарет;
  • Перебування на свіжому повітрі та піші прогулянки;
  • Регулярне провітрювання кімнати.

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Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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