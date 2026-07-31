Трамп відповів відмовою: Україна ризикує залишитися взимку без ракет для Patriot

За даними ЗМІ, у США не хочуть передавати Україні необхідні ракети-перехоплювачі.

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У США відмовили Україні у передачі дуже необхідного озброєння / Колаж: Главред, фото: скріншот з YouTube, t.me/V_Zelenskiy_official

Коротко:

Трамп відмовив Зеленському у передачі ракет для Patriot на зиму

Україна шукає альтернативні варіанти для захисту від російських обстрілів

Президент України Володимир Зеленський попросив американського лідера Дональда Трампа передати Києву 300 ракет для Patriot, щоб знищувати балістику країни-агресорки Росії взимку.

Попри те, що в холодну пору загроза атак на енергетичну інфраструктуру України зростає, а вже зараз запаси ракет-перехоплювачів в Україні майже вичерпані, президент США відповів Зеленському відмовою. Про це пише видання The Atlantic.

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Чому Трамп відмовив Зеленському

За оцінкою Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), близько двох третин американських запасів ракет-перехоплювачів США витратили на війну в Ірані.

Зараз США мають лише 759 найсучасніших ракет Patriot. Оскільки Зеленський попросив трохи менше половини таких ракет, Трамп відмовив, але пообіцяв Україні надати ліцензію на власне виробництво.

Patriot / Інфографіка: Главред

Нюанс в тому, що розгортання виробництва займе роки, а ракети для збиття балістики Україні потрібні вже "на вчора". Тому Україна розглядає альтернативний варіант - ураження пускових установок на території РФ.

"Без можливості уражати пускові установки всередині Росії у нас немає чіткого шляху через цю зиму", - сказав виданню один із українських чиновників.

Через скільки років Україна може зробити перші перехоплювачі

Главред писав, що за словами військового оглядача Bild Юліана Рьопке, від моменту офіційного підтвердження домовленостей до появи готової ракети в Україні мине близько двох років.

Він пояснив, що сам процес узгодження контрактів та питань інтелектуальної власності традиційно триває місяцями. Тому Росія зможе виготовити понад 1400 ракет "Іскандер-М", перш ніж Україна зможе виготовити свій перший перехоплювач Patriot.

Дефіцит ракет для Patriot в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за словами Зеленського, якщо Україна не знайде ракети-перехоплювачі, Росія може знищити електростанції і тим самим залишити мільйони українців без світла та опалення в холодну пору. Це спричинить справжню гуманітарну катастрофу.

Раніше повідомлялося, що США розпочали процес передачі Україні ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів Patriot, перевівши питання з площини політичних обіцянок у практичну реалізацію.

Напередодні стало відомо, що не менше року може знадобитися на розгортання Україною виробництва ракет ППО типу Patriot, які мають вирішальне значення для оборони України.

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Про джерело: The Atlantic The Atlantic – американський журнал та мультиплатформне видавництво, що базується у Вашингтоні, округ Колумбія. Заснований у 1857 році в Бостоні. Сьогодні видання публікує статті про політику, міжнародні справи, бізнес та економіку, культуру та мистецтво, технології та науку, пише Вікіпедія.

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