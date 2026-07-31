Суддя шоу "Майстер шеф" усиновив хлопчика: зворушливі фото

Популярний кулінар поділився радісною новиною про усиновлення.

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Популярний український шеф-кухар усиновив хлопчика / Колаж Главред, фото Instagram/ alex_yakutov

Коротко:

Кого усиновив кулінар

Про що він розповів

Популярний український кулінар і суддя нового сезону проєкту "Майстер-шеф. Професіонали" поділився на своїй сторінці в Instagram важливою новиною.

Зокрема, шеф-кухар повідомив, що вони з дружиною стали батьками хлопчика.

відео дня

Шеф Якутов став татом хлопчика / Фото Instagram/alex_yakutov

"Офіційно, Олександрович. Сьогодні суд поставив остаточну крапку у справі про усиновлення, задовольнивши нашу заяву. Нарешті", - написав він.

Шеф-кухар Якутов став татом хлопчика / Фото Instagram/alex_yakutov

Раніше він також публікував відео зі знайомства зі своїм сином.

Алекс Якутов із дружиною усиновив хлопчика / Фото Instagram/

Якутов та його дружина Анна усиновили хлопчика / Фото Instagram/toropush_a

Якутов та його дружина Анна усиновили хлопчика / Фото Instagram/toropush_a

Пара також раніше розповідала, що усиновлення - це був для них єдиний варіант стати батьками.

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Про особу: Алекс Якутов Алекс Якутов - український шеф-кухар, успішний ресторатор і відомий телеведучий проектів "Пекельна кухня" та "На ножах" на Новому каналі. Народився 19 вересня 1975 року в Маріуполі.

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