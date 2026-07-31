Суддя шоу "Майстер шеф" усиновив хлопчика: зворушливі фото

Коротко:
- Кого усиновив кулінар
- Про що він розповів
Популярний український кулінар і суддя нового сезону проєкту "Майстер-шеф. Професіонали" поділився на своїй сторінці в Instagram важливою новиною.
Зокрема, шеф-кухар повідомив, що вони з дружиною стали батьками хлопчика.
"Офіційно, Олександрович. Сьогодні суд поставив остаточну крапку у справі про усиновлення, задовольнивши нашу заяву. Нарешті", - написав він.
Раніше він також публікував відео зі знайомства зі своїм сином.
Пара також раніше розповідала, що усиновлення - це був для них єдиний варіант стати батьками.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше коханка терориста Путіна, олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики Аліна Кабаєва, знову опинилася в центрі уваги.
Раніше також українська телеведуча Андріана Кучер завершила роботу на "24 Каналі", де пропрацювала шість років. Під час прощального ефіру журналістка також зізналася, що готова приєднатися до Збройних сил України.
Вас також може зацікавити:
- "Загинув у боях": повідомили про смерть постановника "Майстер-шеф" та "Зважених та щасливих"
- Судді "Майстер-шеф" ридали: що сталося на шоу
- Зробити перерву: Ярославський зробив заяву про свій відхід із "Майстер Шеф"
Про особу: Алекс Якутов
Алекс Якутов - український шеф-кухар, успішний ресторатор і відомий телеведучий проектів "Пекельна кухня" та "На ножах" на Новому каналі. Народився 19 вересня 1975 року в Маріуполі.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред