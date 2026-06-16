Померла на руках у матері: від чого померла турецька актриса

Едже Іртем померла від серцевого нападу на руках у матері.

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Турецька актриса померла на руках у матері / Колаж Главред, фото Instagram/irtemece

Коротко:

Що сталося з турецькою актрисою

Як вона померла

15 червня стало відомо про смерть турецької актриси Едже Іртем, відомої за роллю в серіалі "Журавлинний щербет".

Турецькі ЗМІ повідомили подробиці смерті молодої артистки.

відео дня

Як повідомляє Haber Turk, адвокат актриси, Угур Геккун, заявив у прес-релізі: "Моя підзахисна, Едже Іртем, померла сьогодні близько 12:00. Інцидент стався у неї вдома, коли вона перебувала зі своєю матір'ю. Попередні дані вказують на серцевий напад. Розслідування триває. Остаточний результат буде уточнено за висновком судово-медичної експертизи. Додаткова інформація буде надана громадськості після публікації висновку. Я висловлюю свої співчуття її родині та всім, хто її любив".

Іртем Едже померла / Фото Instagram/irtemece

Також було заявлено, що похорон Едже Іртем відбудеться сьогодні в її рідному місті Ізмірі.

На записах з камер відеоспостереження видно, як Едже Іртем входить до ресторану і сідає там зі своєю матір'ю, а пізніше – кадри, де вона зафіксована з подругою.

Іртем Едже померла / Фото Instagram/irtemece

Турецькі ЗМІ повідомляють, що дівчина померла на руках у своєї матері. Прибула швидка намагалася реанімувати актрису, але не змогла.

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Про особу: Едже Іртем Едже Іртем — популярна турецька актриса. Закінчила кафедру опери та вокалу музичного факультету Університету Яшар, після чого продовжила акторську освіту в Культурному центрі Садрі Алишюк у Стамбулі. На екрані вона вперше з'явилася у 2014 році в серіалі "Втікачки-наречені". За роки кар'єри актриса знялася в десятках проектів: "Це життя — моє", "Справа честі", "Ящірка: Відродження", "Нова наречена", "Столиця Абдул-Хамід", "Містер Помилка", "В'язень", "Заборонений плід", "Сім'я". Особливо запам'яталися глядачам її ролі Афет у "Новій нареченій" та Джансин у "Сім'ї". Останньою роботою став образ Ішил у "Журавлиному шербеті" – серіалі, що б'є рекорди рейтингів.

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