Ведучі програми "Сніданок з 1+1" вперше показали архівні фотографії з 90-х

Своїми дитячими та юнацькими фотографіями поділилися Руслан Сенічкін, Людмила Барбір, Єгор Гордєєв та Неля Шовкопляс.

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Ведучі "1+1" у 90-ті / Колаж "Главред", фото "1+1"

Коротко:

Як виглядали ведучі

З якої нагоди вони поділилися фото

Ведучі популярного українського ранкового шоу"Сніданок з 1+1" поділилися рідкісними знімками з 1990-х років. Архівні фотографії були опубліковані напередодні тематичного випуску програми, присвяченого епосі дев’яностих.

Тетяна Бобрикова / Фото 1+1

Своїми дитячими та юнацькими знімками поділилися Руслан Сенічкін, Людмила Барбір, Єгор Гордєєв та Неля Шовкопляс. На знімках телеведучі зафіксовані задовго до того, як стали відомими широкій аудиторії. Шанувальники відзначили, наскільки змінилися зірки ефіру за минулі десятиліття, а також активно обговорювали їхній стиль та атмосферу того часу.

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Руслан Сенічкін / Фото 1+1

Фотографії стали частиною підготовки до спеціального ефіру "Сніданку з 1+1", який буде витриманий у стилістиці 90-х. Творці проєкту пообіцяли глядачам не тільки тематичне оформлення студії, а й музичні сюрпризи. Одним із гостей випуску стане український співак EL Кравчук, чия популярність припала саме на цей період.

Людмила Барбір/ Фото 1+1

У соцмережах користувачі тепло зустріли публікацію архівних кадрів.

Єгор Гордєєв/ Фото 1+1

Багато хто зізнався, що фотографії викликали у них почуття ностальгії, а також зазначив, що з цікавістю чекає на спеціальний випуск програми, присвячений одній із найяскравіших епох в історії українського шоу-бізнесу.

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