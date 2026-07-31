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"Прощаюся з вами": відома українська телеведуча пішла з каналу заради ЗСУ

Віталій Кірсанов
31 липня 2026, 10:57
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Андріана Кучер розповіла, що рішення залишити телебачення було пов’язане з наміром служити в лавах ЗСУ.
Андріана Кучер пішла з каналу заради ЗСУ
Андріана Кучер пішла з каналу заради ЗСУ / колаж: Главред, фото: instagram.com/andrianakucher

Коротко:

  • Про свій відхід Андріана Кучер повідомила в прямому ефірі
  • Кучер зізналася, що поки що не бачить свого майбутнього в журналістиці

Українська телеведуча Андріана Кучер завершила роботу на "24 Каналі", де пропрацювала шість років. Під час прощального ефіру журналістка також зізналася, що готова приєднатися до Збройних сил України.

Про свій відхід Кучер повідомила в прямому ефірі. Вона подякувала глядачам за довіру, колегам - за роки спільної роботи, а також усім, хто підтримував українських військових і допомагав закривати збори.

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"Сьогодні мій останній ефір на "24". На прощання хочу подякувати всім, хто дивився, довіряв, допомагав збирати кошти для війська, а також дякую колегам за шість років спільної роботи. На цьому етапі свого професійного життя я зараз ставлю крапку, прощаюся з вами. Бережіть себе і нашу країну", - сказала Кучер у прямому ефірі.

Пізніше в інтерв’ю "Детектор медіа" Кучер розповіла, що рішення залишити телебачення було пов’язане з наміром пройти службу в лавах ЗСУ. За її словами, вона планувала розпочати службу вже на початку серпня, заздалегідь обрала підрозділ і пройшла необхідну підготовку для майбутньої посади.

Однак плани довелося переглянути. Як пояснила журналістка, після кадрових перестановок в уряді та невизначеності щодо нових умов контрактної служби вона вирішила тимчасово призупинити процес мобілізації.

Фото: instagram.com/andrianakucher

Кучер зазначила, що одним із головних чинників, які вплинули на її рішення, були обіцяні зміни, що передбачали чіткі терміни служби в рамках реформи. Однак після відставки Михайла Федорова подальша доля цих ініціатив, за її словами, опинилася під питанням.

"Для мене вирішальним аргументом на користь такого рішення зараз були обіцяні чіткі терміни служби на першому етапі реформи. Я вже обрала підрозділ і пройшла підготовку для майбутньої посади. Але з відставкою Михайла Федорова стало незрозуміло, що буде з новими контрактами. Закони, які мали закріпити терміни служби та інші умови, не ухвалені, і незрозуміло, хто їх доопрацьовуватиме, просуватиме і чи буде це взагалі. Поки що це лише постанова Кабміну, і якщо завтра, скажімо, уряд на своєму засіданні ухвалить іншу постанову - все це опиниться у смітнику", - пояснила Кучер.

Телеведуча не відмовилася від бажання працювати заради перемоги України. Зараз вона розглядає інші можливості приносити користь державі та зміцненню армії, якщо не вдасться зробити це безпосередньо через військову службу.

При цьому Кучер зізналася, що поки що не бачить свого майбутнього в журналістиці, хоча повністю виключати повернення до професії не стала.

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Про особу: Андріана Кучер

Андріана Кучер - українська журналістка, радіо- та телеведуча, яка здобула популярність як ведуча новинних та авторських стрімів на "24 каналі".

Кучер народилася в Ужгороді, закінчила КНУ імені Тараса Шевченка і багато років працює в українському медіапросторі

До приходу на "24 канал" у 2020 році працювала ведучою на телеканалах "ПравдаТУТ", NewsOne та ZIK.

Активно розвиває авторський YouTube-канал "Андріана КУЧЕР", де публікує інтерв’ю, політичні стрими та репортажі (включно з матеріалами із зони бойових дій та прикордонних регіонів).

Наприкінці липня 2026 року Андріана офіційно заявила про свій відхід з телебачення.

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