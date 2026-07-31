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Українців попередили про нове подорожчання продуктів: як зміняться ціни в серпні

Інна Ковенько
31 липня 2026, 09:24
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Експерт розповів, чого чекати українцям від цін на продукти у серпні 2026 року.
Ціни на продукти в серпні
Ціни на продукти в серпні / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне:

  • Хліб подорожчає на 2-2,5% вже в серпні
  • Молоко може зрости в ціні до 10%
  • Овочі залишаються стабільними до вересня

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У серпні 2026 року хліб та молочна продукція в Україні подорожчають, тоді як овочі нового врожаю поки стримуватимуть загальне зростання цін.

Основними факторами здорожчання стануть вартість палива, логістичні витрати та енергоносії.Про це в коментарі Главреду розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

За словами експерта, ринок овочів відкритого ґрунту наразі перебуває на сезонному максимумі пропозиції, що дозволяє утримувати ціни без різких коливань принаймні до початку осені.

"Зараз триває пік реалізації овочів відкритого ґрунту. До початку вересня ціни на них залишатимуться відносно стабільними. Водночас вони й так приблизно на 15–20 % вищі, ніж були минулого року в цей самий період", - зазначив Марчук.

На скільки може зрости ціна хліба

Водночас уже в серпні може зрости вартість хліба. Однією з головних причин стане подорожчання палива, адже логістика є важливою складовою собівартості виробництва.

"Ціни на паливо є одним із ключових факторів формування вартості хліба. Це й доставка сировини, і логістика готової продукції. Крім того, на собівартість впливає підвищення зарплат працівникам та витрати на енергоносії. Уже в серпні хліб може подорожчати приблизно на 2–2,5%, а до кінця року - ще орієнтовно на 10%", - пояснив він.

Яких змін чекати на ринку молочної продукції та м’яса

До кінця літа може зрости й вартість молочної продукції. Зокрема, молоко може подорожчати до 10%.

"Молоко може подорожчати до 10%. На це впливатимуть логістичні витрати, ціни на енергоносії та формування нової кормової бази після збору врожаю", - сказав експерт.

Водночас істотних змін на ринку м’яса поки що не прогнозується.

"М’ясна група зараз залишається досить стабільною. Якщо й буде зростання, то в межах 1,5–2%", - зазначив Марчук.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Через заморозки фрукти залишаються дорогими

Складнішою залишається ситуація з фруктами: наслідки весняних заморозків досі відчутні на прилавках.

"Абрикоси та полуниця вже почали дорожчати через завершення сезону. Водночас високими залишаються ціни на лохину, малину та яблука. Наслідки травневих заморозків не минули безслідно, тому ціни на ці фрукти поки що тримаються на високому рівні", - пояснив він.

Що буде з цінами на вершкове масло

Попри загальне здорожчання інших категорій, для вершкового масла новий ціновий стрибок малоймовірний.

"Масло вже перебуває на дуже високому ціновому рівні. Подальше зростання може призвести до того, що споживачі просто почнуть відмовлятися від цього продукту або шукатимуть дешевші альтернативи", - зазначив Марчук.

Чи позначиться подорожчання пального на продуктах

Окремо експерт звернув увагу на ситуацію з паливом, адже саме вона задає тон подальшій динаміці цін на продукти.

"Якщо ціни на паливо й надалі підвищуватимуться, це вплине на логістичні витрати. Але ефект не буде миттєвим. Вже ближче до середини серпня стане зрозуміло, наскільки подорожчання палива позначиться на вартості продуктів", - підкреслив він.

Новий урожай зернових, за словами Марчука, навпаки, тиску на ціни не створює.

"Зараз ціни на зерно в Україні знижуються через складнощі з експортом. Новий урожай реалізується за нижчими цінами, тому сам по собі він не створює передумов для подорожчання продукції. Інше питання - як цією ситуацією скористаються переробники під час формування кінцевої вартості товарів", - підсумував експерт.

Ціни на продукти - останні новини за темою

Главред раніше писав, що в Україні почала стрімко дорожчати полуниця. Основною причиною зростання цін є нестабільні та обмежені поставки цієї ягоди, що пов’язано із завершенням сезону в більшості регіонів України. Зазначається, що лише за тиждень ця ягода подорожчала в середньому на 23%.

Раніше заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук говорив, що вартість хліба традиційно зростає в Україні кожного місяця, тому за літо він може здорожчати в межах 5-6%.

Нагадаємо, Провідна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Наталія Копитець заявляла, що у липні 2026 року роздрібні ціни на основні види м’яса - яловичину, свинину, курку - не зміняться і залишаться на нинішньому рівні.

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Про персону: Денис Марчук

Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

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ціни на продукти Денис Марчук
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