Дизель злетів до нового історичного рекорду: що відбувається з цінами на українських АЗС

Попередній рекорд, зафіксований 15 квітня, перевищено вже на понад пів гривні за літр.

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Вартість дизелю в Україні встановила новий історичний рекорд / Коллаж Главред, фото: скріншоти/YouTube

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Дизель подорожчав до 91,99 грн за літр

Це найвища ціна за всю історію спостережень

Бензин А-95 зафіксувався на 81,19 грн з 30 липня

Середня ціна дизельного пального на українських АЗС досягла 91,99 грн за літр - це абсолютний максимум за всю історію спостережень. За добу пальне подорожчало на 1,33 грн, або 1,5%, свідчать дані порталу "Мінфін".

Попередній історичний максимум тримався з 15 квітня цього року - тоді літр дизеля на заправках коштував 91,4 грн. Нинішнє значення перевищило його на 59 копійок.

Найвиразніше зростання видно на тижневому проміжку. За робочий тиждень дизель подорожчав на 3,11 грн за літр - темп, який суттєво відрізняється від решти видів пального.

Що відбувається з цінами на бензин

Динаміка бензинових марок за той самий період була майже нульовою. А-92 додав 5 копійок і торгується по 77,75 грн за літр, А-95 преміум подорожчав на 2 копійки - до 84,27 грн.

Ціна звичайного А-95 не змінилася з 30 липня і залишається на рівні 81,19 грн за літр. Загалом із 27 липня ходові марки бензину додали лише 9–28 копійок.

Автогаз дорожчає, але повільно

Скраплений газ для авто зростає в ціні помірними темпами: за добу він додав 20 копійок, або 0,5%. Зараз літр цього пального на заправках коштує в середньому 43,52 грн.

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