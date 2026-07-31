Спека до +38 і грозові зливи: синоптик попередив, де в Україні зміниться погода

Локальні опади очікуються не в усіх областях України.

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Прогноз погоди в Україні 1-2 серпня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Де в Україні температура підвищиться до +38 градусів

В яких областях можливі грозові зливи

Погода в Україні у перші дні серпня буде спекотною, сонячною та сухою через вплив антициклону. Найбільш високі температурні показники фіксуватимуться у західних областях України.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич. За його словами, спекотна повітряна маса надійде з країн центральної Європи. На тлі підвищеного атмосферного тиску та незначної хмарності, істотних опадів не передбачається, лише увечері 2 серпня місцями на крайньому заході не виключені локальні грозові зливи.

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Синоптична карта / фото: meteoprog.com/

Погода 1 серпня

У суботу у західних областях очікується спекотна та суха погода. Опадів не передбачається. Вітер вночі змінних напрямків, вдень південний, 3 – 8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +16+21 градусів, вдень +33+38 градусів.

У північній частині України очікується малохмарна та суха погода. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі передбачається в діапазоні +12+17 градусів, вдень +28+33 градусів.

У центральній частині України буде сонячна та спекотна погода, без опадів. Вітер вночі змінних напрямків, вдень північно-східний, 3 – 8 м/с. Температура повітря в нічні години прогнозується в межах +13+18 градусів, вдень +28+33 градуси.

У південних областях та у Криму очікується спекотна погода, без опадів під впливом антициклону. Вітер північно-східний, 5 - 10 м/с. Температура повітря коливатиметься вночі в діапазоні +16+21 градуса, вдень +29+34 градуси.

У східній частині переважатиме сонячна та суха погода, без опадів. Вітер північно-східний, 5 - 10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +13+18 градусів, вдень +26+31 градус.

Погода в Україні 1 серпня / фото: скріншот з meteoprog

Погода 2 серпня

У неділю в західних областях погодні умови суттєво не зміняться. Очікується суха та спекотна погода. Лише ввечері місцями на Прикарпатті та Волині пройдуть короткочасні грозові дощі. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +16+21 градус, вдень +33+38 градусів.

У північній частині України утримається спекотна та суха погода, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря в нічний час коливатиметься в діапазоні +14+19 градусів, вдень +29+34 градуси.

У центральній частині країни продовжиться період сонячної та спекотної погоди, без опадів. Вітер вночі змінних напрямків, вдень східний, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні +15+20 градусів, вдень +31+36 градусів.

У південних регіонах та на Кримському півострові очікується спекотна погода, без опадів під впливом антициклону. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря коливатиметься вночі в діапазоні +17+22 градусів, вдень +30+35 градусів.

У східних областях переважатиме сонячна та суха погода, без опадів. Вітер вночі змінних напрямків, вдень північно-східний, 3 – 8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +14+19 градусів, вдень +28+33 градуси.

Погода в Україні 2 серпня / фото: скріншот з meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що наприкінці липня - на початку серпня під впливом антициклону, тобто області високого атмосферного тиску, та поширення теплого повітря із Західної Європи, температура повітря в Україні підвищиться.

Раніше повідомлялося, що серпень розпочнеться сухою та практично безвітряною погодою. Вночі буде +13+18 градусів, вдень середня температура сягне +25+30 градусів.

Напередодні синоптик Наталія Діденко попередила українців, що завершення липня та початок серпня принесуть в Україну справжню спеку з температурою понад +30 градусів.

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Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

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