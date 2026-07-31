Магнітна буря червного рівня: коли вдарить геомагнітний шторм G1

Ви дізнаєтеся:
- Коли почнеться магнітна буря
- Коли магнітні коливання послабляться
У найближчі дні магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані і це спричинить магнітну бурю. Про це свідчать оновлені дані Британської геологічної служби.
1-2 серпня на Землі очікується геомагнітний шторм рівня G1. Він, попередньо, триватиме недовго. Вже 2-3 серпня магнітна буря стихне.
За даними meteoagent, сьогодні, 31 липня, К-індекс 3,7, що відповідає зеленому рівню, тобто низьким магнітним коливанням. Сонячний спалах С3 відповідає жовтому рівню.
А ось резонанс Шумана, що визначає збурення фону під час магнітної бурі, на червоному рівні. Завтра, 1 серпня, К-індекс підвищиться до 4, тобто жовтого рівня. Але 2 серпня показник повернеться до зеленого рівня і магнітні коливання послабляться.
Про джерело: Британська геологічна служба
Британська геологічна служба - дослідницька установа, яка частково фінансується державою і має на меті поглиблення геонаукових знань про геологію Сполученого Королівства та її континентальний шельф шляхом систематичних зйомок, моніторингу та досліджень, пише Вікіпедія.
Як магнітні бурі впливають на людей
У період сонячної активності багато людей відчувають погіршення самопочуття, зокрема головний біль, запаморочення, нудоту, чи навіть біль в області серця. Також поширені інші симптоми, а саме:
- слабкість
- сонливість
- біль у спині та суглобах
- підвищений тиск
- загострення хронічних захворювань
Що робити під час магнітної бурі
Під час підвищеної сонячної активності чутливим до магнітних бур людям потрібно дотримуватися декількох правил, щоб покращити своє самопочуття. Мова йде про:
- Обмеження вживання жирної, гострої та борошняної їжі;
- Надання переваги сезонним фруктам, горіхам та рибі;
- Відмову від кави, алкоголю та сигарет;
- Перебування на свіжому повітрі та піші прогулянки;
- Регулярне провітрювання кімнати.
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Що таке магнітна буря?
Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.
Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.
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