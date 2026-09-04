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Перестрілка бійців СБУ та ГУР: Зеленський ухвалив жорстке рішення

Олексій Тесля
4 вересня 2026, 01:05
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Президент наголосив, що щодо обох структур уже ухвалено кадрові рішення.
Зеленський, СБУ
Володимир Зеленський ухвалив рішення після конфлікту між силовиками / колаж: Главред, фото: Офіс президента, facebook.com/SecurSerUkraine

Головне:

  • Будуть звільнення серед керівництва ГУР та СБУ після перестрілки
  • Вже ухвалено кадрові рішення щодо обох силових структур

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що заступники керівників СБУ та ГУР МО будуть звільнені після перестрілки між співробітниками цих структур, що сталася в Києві.

"І вже ухвалено кадрові рішення щодо обох структур – будуть звільнені заступники керівників, які мають відповідати за цю ситуацію. Цілком справедливо: обидві структури мають відповідати, обидві структури діяли так, як точно не повинно бути", – сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

відео дня

Дивіться відео - звернення Володимира Зеленського:

Знімок екрана
/ Скріншот

Що передувало

2 вересня в Києві сталася перестрілка між співробітниками СБУ та ГУР Міноборони. За даними СБУ, її співробітники проводили слідчі дії у справі про підготовку російськими спецслужбами замаху на одного з представників російської опозиції, коли зіткнулися з опором військовослужбовців.

Конфлікт пов'язують із затриманням заступника командира з бойової роботи Російського добровольчого корпусу Степана Каплунова, який входить до підрозділу ГУР Міноборони "Тимур". СБУ заявила, що Каплунов підтримував контакти з ФСБ і отримав завдання підготувати замах на одного з лідерів російського опозиційного руху. Сам Каплунов ці звинувачення заперечує.

Що відомо про СБУ
/ Главред - інфографіка

Зеленський назвав збройний конфлікт між підрозділами СБУ та ГУР "абсолютно ганебною ситуацією" і доручив з’ясувати всі обставини події.

Реакція прокуратури

Пізніше генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що в рамках кримінального провадження у справі про перестрілку між СБУ та ГУР МО висунуто дві підозри за фактами застосування вогнепальної зброї: співробітнику СБУ та військовослужбовцю ГУР МО.

ГУР МО
/ Інфографіка: Главред

Перестрілка між силовиками - новини за темою

Як писав Главред, Служба безпеки України 2 вересня повідомила про перестрілку під час невідкладних слідчих дій у Києві, пов’язану з підготовкою замаху на лідера російського опозиційного руху. У відомстві додали, що СБУ запобігла теракту.

Нагадаємо, раніше Зеленський доручив перевірити дії учасників інциденту та наголосив, що мають бути проведені внутрішні розслідування та ухвалені можливі кадрові рішення щодо учасників події.

Раніше Головне управління розвідки виступило зі своєю версією та заявило про нібито викрадення бійця та стрілянину з боку співробітників СБУ. Інцидент стався в ніч на 2 вересня в районі Березняки й продовжився вранці.

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Про джерело: СБУ

Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

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