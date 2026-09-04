Перестрілка бійців СБУ та ГУР: Зеленський ухвалив жорстке рішення

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- Будуть звільнення серед керівництва ГУР та СБУ після перестрілки
- Вже ухвалено кадрові рішення щодо обох силових структур
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що заступники керівників СБУ та ГУР МО будуть звільнені після перестрілки між співробітниками цих структур, що сталася в Києві.
"І вже ухвалено кадрові рішення щодо обох структур – будуть звільнені заступники керівників, які мають відповідати за цю ситуацію. Цілком справедливо: обидві структури мають відповідати, обидві структури діяли так, як точно не повинно бути", – сказав Зеленський у вечірньому зверненні.
Дивіться відео - звернення Володимира Зеленського:
Що передувало
2 вересня в Києві сталася перестрілка між співробітниками СБУ та ГУР Міноборони. За даними СБУ, її співробітники проводили слідчі дії у справі про підготовку російськими спецслужбами замаху на одного з представників російської опозиції, коли зіткнулися з опором військовослужбовців.
Конфлікт пов'язують із затриманням заступника командира з бойової роботи Російського добровольчого корпусу Степана Каплунова, який входить до підрозділу ГУР Міноборони "Тимур". СБУ заявила, що Каплунов підтримував контакти з ФСБ і отримав завдання підготувати замах на одного з лідерів російського опозиційного руху. Сам Каплунов ці звинувачення заперечує.
Зеленський назвав збройний конфлікт між підрозділами СБУ та ГУР "абсолютно ганебною ситуацією" і доручив з’ясувати всі обставини події.
Реакція прокуратури
Пізніше генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що в рамках кримінального провадження у справі про перестрілку між СБУ та ГУР МО висунуто дві підозри за фактами застосування вогнепальної зброї: співробітнику СБУ та військовослужбовцю ГУР МО.
Перестрілка між силовиками - новини за темою
Як писав Главред, Служба безпеки України 2 вересня повідомила про перестрілку під час невідкладних слідчих дій у Києві, пов’язану з підготовкою замаху на лідера російського опозиційного руху. У відомстві додали, що СБУ запобігла теракту.
Нагадаємо, раніше Зеленський доручив перевірити дії учасників інциденту та наголосив, що мають бути проведені внутрішні розслідування та ухвалені можливі кадрові рішення щодо учасників події.
Раніше Головне управління розвідки виступило зі своєю версією та заявило про нібито викрадення бійця та стрілянину з боку співробітників СБУ. Інцидент стався в ніч на 2 вересня в районі Березняки й продовжився вранці.
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Про джерело: СБУ
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