Сочі атакували дрони: під ударом — нафтобаза "Лукойла", АЗС та ППО росіян

У Краснодарському краї спалахнули пожежі, видно стовпи чорного диму.

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Пожежа в Сочі після атаки дронів / Колаж: Главред, фото: Exilenova+

Коротко:

Сочі атакували дрони, постраждали нафтобаза та ППО

На нафтобазі "Лукойла" та АЗС спалахнули сильні пожежі

Під можливим ударом опинилася система С-400

У ніч на 4 вересня місто Сочі в Краснодарському краї атакували безпілотники. За попередніми даними, дрони вразили російські установки протиповітряної оборони, велику нафтобазу та автозаправну станцію. Про це повідомляють OSINT-аналітики з посиланням на дані очевидців.

Близько першої години ночі мер Сочі Андрій Прошунін попередив про загрозу застосування безпілотників у місті. Протягом наступних кількох годин у місті лунали вибухи, а протиповітряна оборона активно діяла.

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Моніторинговий канал Exilenova+ писав про детонацію в Сочі.

"У Сочі сталася детонація після прильоту, ймовірно, на об’єкти ППО", - йдеться у повідомленні о 01:20.

За припущеннями моніторингових каналів, під ударом могла опинитися російська зенітна ракетна система великого та середнього радіусу дії "С-400". Однак офіційних підтверджень поки що немає.

Через деякий час аналітики повідомили, що в Сочі спостерігається ще кілька осередків загорянь.

У Сочі спалахнула пожежа після атаки дронів / Фото: Exilenova+

Як стверджують моніторингові канали з посиланням на очевидців, дрони також вразили велику нафтобазу компанії "Лукойл", яка вже була атакована близько року тому. На місці спалахнула сильна пожежа.

Згодом в Оперативному штабі Краснодарського краю підтвердили атаку на нафтобазу в Сочі. Російські ЗМІ повідомляють, що пожежа на території об’єкта спалахнула в результаті "масованої атаки дронів" на місто. Стверджується, що станом на 05:00 пожежу нібито вже вдалося ліквідувати, хоча очевидці пишуть про протилежне.

Крім того, за даними OSINT-каналів, у Сочі цієї ночі горіла одна з місцевих АЗС. Туди нібито потрапили уламки безпілотника, що й стало причиною загоряння.

У Сочі горить нафтобаза / Фото: Exilenova+

Атаки по території РФ - новини

Як писав Главред, в ніч на 30 серпня в країні-агресорі Росії пролунали вибухи. Дрони атакували кілька областей РФ, зокрема Ленінградську. У місті Кириші місцеві жителі повідомили про наліт на НПЗ "Киришінефтеоргсинтез" - це один із найбільших нафтопереробних заводів у Росії.

28 серпня в Ярославській області під удар потрапив НПЗ. Крім того, БПЛА помітили в Саратовській області, Підмосков’ї та Москві.

У ніч на 26 серпня безпілотники атакували Нижегородську область країни-агресора Росії. Під удар потрапив Кстовський НПЗ - один із найбільших нафтопереробних заводів нафтового гіганта "Лукойл".

У ніч на 24 серпня одразу в кількох регіонах РФ пролунали вибухи на тлі атаки дронів. Моніторингові канали повідомляли про успішні удари по трьох складських комплексах великого російського маркетплейсу Ozon. У місцях "прильотів" спалахнули пожежі.

У ніч на 22 серпня в Самарській області Росії пролунали вибухи. Ближче до ранку безпілотники завдали ударів по складу російського маркетплейсу OZON. На місці "прильоту" спалахнула масштабна пожежа.

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Про джерело: Exilenova+ Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти. Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus. Аудиторія - понад 100 тисяч підписників. Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот. Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються. Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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