"Нам його не вистачатиме": помер колишній учасник легендарного гурту Queen

Коротко:
- Баррі Мітчелл грав у групі з серпня 1970 року по січень 1971 року
- Мітчелл помер 17 серпня
Помер колишній бас-гітарист культового британського гурту Queen БарріМітчелл. Про його смерть повідомляє Metro з посиланням на офіційного історика колективу Грега Брукса.
Мітчелл помер 17 серпня. Причина смерті музиканта, точний вік якого у відкритих джерелах не вказується, поки що не розкривається.
За словами Брукса, Мітчелл протягом багатьох років підтримував зв'язок із шанувальниками Queen і регулярно брав участь у заходах, присвячених історії та музичній спадщині гурту.
"Ми отримали страшенно сумну звістку про те, що помер один із перших басистів Queen Баррі Мітчелл. Його розповіді завжди були такими захоплюючими й унікальними. Нам його бракуватиме", - повідомив експерт.
Мітчелл був другим басистом Queen і грав у групі з серпня 1970 року по січень 1971 року. Відомо, що він виконував оригінальні басові партії в піснях "Liar" і "Son And Daughter". Через тринадцять концертів він покинув колектив, його замінив Джон Дікон.
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