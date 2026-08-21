"Нам його не вистачатиме": помер колишній учасник легендарного гурту Queen

Баррі Мітчелл протягом багатьох років підтримував зв’язок із шанувальниками гурту Queen.

https://glavred.net/stars/nam-budet-ego-ne-hvatat-umer-byvshiy-uchastnik-legendarnoy-gruppy-queen-10790222.html Посилання скопійоване

Баррі Мітчелл помер 17 серпня / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, unperiodistaenparis/Youtube

Коротко:

Баррі Мітчелл грав у групі з серпня 1970 року по січень 1971 року

Мітчелл помер 17 серпня

Помер колишній бас-гітарист культового британського гурту Queen БарріМітчелл. Про його смерть повідомляє Metro з посиланням на офіційного історика колективу Грега Брукса.

Мітчелл помер 17 серпня. Причина смерті музиканта, точний вік якого у відкритих джерелах не вказується, поки що не розкривається.

відео дня

За словами Брукса, Мітчелл протягом багатьох років підтримував зв'язок із шанувальниками Queen і регулярно брав участь у заходах, присвячених історії та музичній спадщині гурту.

"Ми отримали страшенно сумну звістку про те, що помер один із перших басистів Queen Баррі Мітчелл. Його розповіді завжди були такими захоплюючими й унікальними. Нам його бракуватиме", - повідомив експерт.

Мітчелл був другим басистом Queen і грав у групі з серпня 1970 року по січень 1971 року. Відомо, що він виконував оригінальні басові партії в піснях "Liar" і "Son And Daughter". Через тринадцять концертів він покинув колектив, його замінив Джон Дікон.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше "Главред" повідомляв, що Юрій Ткач та його дружина Вікторія подолали глибоку кризу у стосунках, що виникла на тлі повномасштабної війни. Шоумен відверто розповів журналістам, з якими труднощами вони зіткнулися.

Легендарна українська співачка Софія Ротару зв’язалася зі своїми шанувальниками у День жалоби, оголошений у Києві, та висловила співчуття з приводу чергового акту агресії з боку РФ.

Читайте також:

Про гурт: Queen Queen (у перекладі з англ. - "Королева") - британський рок-гурт, який здобув найширшу популярність у середині 1970-х років, і один із найуспішніших гуртів в історії рок-музики, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред