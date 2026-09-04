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Росія атакувала Одесу: є загиблий, пошкоджено будинки та автомобілі

Анна Ярославська
4 вересня 2026, 07:25оновлено 4 вересня, 08:12
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Після ранкової атаки в одному з районів міста пошкоджено житлові будинки та автомобілі.
Наслідки атаки на Одесу
Наслідки атаки на Одесу / Колаж: Главред, фото: t.me/odesaMVA

Головне:

  • Вранці 4 вересня Одесу атакували ворожі дрони
  • Пошкоджено житлові будинки, автомобілі, є загиблий та поранені
  • На місці ударів працюють служби та оперативний штаб

Вранці 4 вересня в Одесі пролунали вибухи. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про рух дронів у напрямку регіону. Після атаки окупантів є постраждалі. Також відомо щонайменше про одну жертву.

Голова Одеської міської адміністрації повідомив, що станом на 07:00 відомо про трьох постраждалих. Їм надається необхідна допомога.

відео дня

В одному з районів міста пошкоджено житлові будинки та автомобілі.

"На місці працюють усі відповідні служби. Триває обстеження території та фіксація наслідків. Розгортається оперативний штаб для надання допомоги людям", - написав він.

О 07:09 стало відомо про загиблого внаслідок ранкової ворожої атаки.

Наслідки нападу на Одесу
Наслідки атаки на Одесу / Фото: t.me/odesaMVA
Наслідки нападу на Одесу
Наслідки атаки на Одесу / Фото: t.me/odesaMVA

Оновлено. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив о 08:04, що вночі ворог масово атакував цивільну інфраструктуру Одеської області. Внаслідок ударів одна людина загинула, щонайменше п'ятеро постраждали, серед них дитина.

"Пошкоджено квартири, фасад та скління у двох багатоповерхових житлових будинках. Загинув чоловік, троє жінок постраждали. Висловлюю співчуття рідним та близьким загиблого", - написав Кіпер,

орожі безпілотники також влучили по приватним житловим будинкам: два з них зруйновані. Також пошкоджено двоповерхову нежитлову будівлю, приватний та службовий транспорт. Постраждали чоловік та неповнолітня дитина.

"На місцях ударів працюють рятувальні та екстрені служби. Продовжується робота з ліквідації наслідків. Потерпілим надається вся необхідна допомога", - додав голова ОВА.

Росія атакувала Одесу: є загиблий, пошкоджено будинки та автомобілі
Наслідки атаки на Одещину / Фото: t.me/odeskaODA

Атаки на Одесу - новини

Як писав Главред, в Одесі в ніч на 3 вересня пролунали вибухи. В результаті російської атаки пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Постраждали 17 осіб, серед них - троє дітей. Пошкоджено квартири з 10-го по 17-й поверхи 21-поверхового житлового будинку, а також автомобілі.

Російські окупанти в ніч на 2 вересня завдали ударів по Одесі, є поранені, пошкоджено об’єкти інфраструктури та житлові будинки.

У ніч на 1 вересня Одесу та область атакували КАБи та дрони. Через атаку тисячі сімей залишилися без електропостачання. Також було пошкоджено пункт пропуску на кордоні з Румунією та експортну інфраструктуру.

Росія атакувала Одесу: є загиблий, пошкоджено будинки та автомобілі
Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Росія може посилити удари по Україні: прогноз експерта

Політолог Володимир Фесенко вважає, що після виборів у РФ може розпочатися новий етап ескалації війни.

Одним із сценаріїв експерт називає посилення повітряного терору. Росія може змінювати тактику ударів ракетами та безпілотниками. Тому Україні необхідно мати засоби для протидії балістичним ракетам РФ.

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Про персону: Сергій Лисак

Сергій Лисак - український діяч органів державної безпеки і державний службовець. Учасник АТО. З 7 лютого 2023 року до 15 жовтня 2025 року - голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації. З 15 жовтня 2025 року - начальник Одеської міської військової адміністрації, пише Вікіпедія.

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