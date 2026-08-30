Анджеліна Джолі таємно прибула до України - де помітили зірку

У мережі поширюється інформація про те, що голлівудську знаменитість бачили в різних регіонах України.

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Анджеліна Джолі в Україні / колаж: Главред, фото: t.me/DPSUkr, t.me/ok_kremen

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Анджеліна Джолі знову приїхала в Україну

У яких українських містах помітили голлівудську актрису

В українських соцмережах розгорілося бурхливе обговорення можливого нового візиту Анджеліни Джолі в Україну. За повідомленнями Telegram-каналу"Типовий Львів", голлівудську актрису та посла доброї волі ЮНІСЕФ нібито бачили одразу в кількох регіонах країни.

Спочатку з’явилася інформація, що зірка під охороною під’їжджала до міста.

відео дня

"Ексклюзивна інформація: Анджеліна Джолі в ці хвилини під’їжджає до Львова - наші підписники кажуть, що бачили її в супроводі охорони", - повідомив місцевий паблік.

Пізніше з'явилися кадри з Тернополя, де жінку, схожу на Джолі, зняли в одному з місцевих ресторанів.

"Іноді, щоб закохатися в Україну, достатньо однієї ложки справжнього українського борщу", - не став заперечувати персонал закладу у Facebook.

Анджеліна Джолі в ресторані на Тернопільщині / скрін з відео

Наступного дня аналогічні кадри з’явилися з Кременчука Полтавської області - там її помітили в кафе одного з торгових центрів. Уважні користувачі мережі звернули увагу на характерну деталь: жінка на кадрах із Кременчука була одягнена в таке саме коричневе пальто, яке Джолі тримала в руках під час перебування в Тернополі.

Анджеліна Джолі в Кременчуку / фото: t.me/ok_kremen

Сам візит поки що залишається офіційно непідтвердженим - на своїй сторінці в Instagram актриса мовчить, як це було й під час її попередніх візитів.

Анджеліна Джолі в Україні - як це було

Джолі вже двічі приїжджала в Україну після початку повномасштабного вторгнення. У квітні 2022 року актриса здійснила несподіваний візит до Львова, де зустрілася з евакуйованими на залізничному вокзалі, поспілкувалася з переселенцями та відвідала поранених дітей у лікарнях. Другий візит відбувся в листопаді 2025 року - тоді зірка відвідала Херсонську область та прифронтові населені пункти півдня країни.

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Про персону: Анджеліна Джолі Анджеліна Джолі - американська актриса кіно, телебачення та озвучування, кінорежисерка, сценаристка, продюсерка, фотомодель, посол доброї волі ООН. За даними Вікіпедії, актриса є лауреаткою премії "Оскар", трьох премій "Золотий глобус" (перша актриса в історії, яка три роки поспіль вигравала нагороду) та двох "Премій Гільдії кіноакторів США".

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