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"Потрібно бити та бити": експерт про ризик знищення РФ мостів у Києві

Олексій Тесля
4 вересня 2026, 00:00
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Щоб серйозно пошкодити міст, недостатньо просто нанести кілька ударів по дорожньому полотну, каже Костянтин Криволап.
РФ застосовує ОТРК "Іскандер" для нанесення ударів / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот з YouTube

Найважливіше із заяв Криволапа

  • Пошкодження переправ не здатні паралізувати Київ
  • Удари по мостах створять лише тимчасові "незручності"

Удари по київських мостах самі по собі не призведуть до повної зупинки руху в столиці. Навіть пошкодження кількох переправ, на думку авіаційного експерта Костянтина Криволапа, не здатне паралізувати місто.

Для цього російським військам довелося б одночасно вивести з ладу велику кількість важливих об’єктів, однак необхідних для такого сценарію ресурсів у них немає, заявив він "Телеграфу".

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Криволап зазначив, що транспортна система Києва не залежить від однієї конкретної переправи. Тому навіть серйозні пошкодження окремих мостів, за його оцінкою, швидше створять тимчасові "незручності", ніж зупинять рух по всьому місту. Як приклад він навів ситуацію з мостами в Херсоні.

"Міст у Херсоні обстрілювали майже місяць. Щоб створити таку ситуацію в Києві, потрібно знищити всі мости, починаючи з Північного і закінчуючи Південним. Потрібно бити й бити", - сказав він.

'Потрібно бити та бити': експерт про ризик знищення РФ мостів у Києві
/ Главред

Чому зруйнувати мости не так просто

Криволап також пояснив, що для серйозного пошкодження мосту недостатньо просто нанести кілька ударів по дорожньому полотну. За його словами, найточнішою російською зброєю такого типу залишається "Іскандер-М", оснащений боєголовкою приблизно на 500 кг вибухівки.

"Потрібно не просто завдавати ударів, щоб перекрити шлях, саму дорогу та сам проліт. Потрібно влучати в певні місця, щоб зруйнувати міст, наприклад, в опори. А опори там дуже міцні, і такий сценарій у принципі неможливий", – сказав він.

РФ могла накопичити тисячі дронів для нового удару

За даними української розвідки, на російських складах може перебувати близько 6,2 тисячі ударних безпілотників сімейства "Герань" різних модифікацій. Такий запас потенційно дозволяє Росії підготувати чергову масштабну атаку з використанням великої кількості БПЛА.

У ГУР при цьому зазначають, що російська промисловість не здатна нескінченно підтримувати колишні темпи виробництва. Тому масштаб майбутніх атак залежатиме, зокрема, від того, наскільки швидко РФ зможе поповнювати запаси після масового застосування дронів.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Країна-агресор РФ готується до нових масових ударів по Україні. Цього разу ціллю атак можуть стати об’єкти водопостачання, пише РБК-Україна з посиланням на джерела в держструктурах. Основною ціллю ударів можуть стати об’єкти системи водозабору.

Як раніше повідомляв "Главред", раніше російська окупаційна армія завдала авіаударів по цивільній інфраструктурі Запоріжжя та передмістя. Під вогнем опинилася житлова забудова, що призвело до значних руйнувань та травмування місцевих мешканців.

Нагадаємо, російські окупаційні війська атакували Харків. У результаті удару по цивільному підприємству є загиблі та поранені. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

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Про персону: Костянтин Криволап

Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

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