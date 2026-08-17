Померла Хайден Пенетьєррі: названо попередню причину смерті

Голлівудську актрису знайшли без свідомості, їй надавали реанімаційну допомогу, однак врятувати її не вдалося.

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Гайден Панеттьєрі померла у віці 36 років / Колаж "Главред", фото Instagram/haydenpanettiere

Коротко:

Що повідомили в швидкій після реанімації актриси

Що ще відомо про причини її смерті

Сьогодні, 17 серпня, стало відомо про раптову смерть 36-річної актриси Хайден Панеттьєрі - екс-нареченої Володимира Кличка та матері його доньки.

Деякі ЗМІ вже опублікували попередню причину смерті актриси.

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Так, за даними ENews, влада Південної Кароліни поділилася подробицями її останніх хвилин у записах дзвінків до служби 911, отриманих виданнями People і TMZ.

Хайден Панеттьєрі померла зовсім молодою / Instagram/haydenpanettiere

В аудіозаписі диспетчер направив медиків до будинку Панеттьєрі в Грінвіллі, а співробітник швидкої медичної допомоги повідомив про "передозування", додавши: "Проводиться серцево-легенева реанімація".

Коли співробітники поліції та швидкої допомоги прибули на виклик знайомої актриси, вони виявили жінку без свідомості приблизно о 13:51 за місцевим часом.

Хайден Панеттьєрі була знайдена без свідомості / Фото Instagram/ haydenpanettiere

"Після прибуття їй було надано медичну допомогу", - йдеться в заяві для E! News, - "проте жінку, яку пізніше було впізнано як Хайден Панеттьєрі, було визнано мертвою на місці події".

"Справу розслідує Департамент поліції Грінвілла спільно з офісом коронера округу Грінвілл", - йдеться в повідомленні. "Попереднє розслідування не виявило жодних ознак насильницької смерті чи підозрілих обставин".

Хто така Хайден Панеттьєрі

Хайден Панеттьєрі розпочала кар’єру ще в дитинстві і за довгі роки зіграла безліч ролей у кіно та на телебаченні. Зокрема, вона знялася в популярному серіалі "Герої" та в музичній драмі "Нешвілл".

Вона також знімалася у фільмах "Пам'ятай титанів", "Моя мама - чарівниця", "Крижана принцеса" та "Крик 4".

Хайден Панеттьєрі була матір'ю однієї дитини - доньки Каї Кличко, яка народилася у 2014 році.

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Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше Главред повідомляв, що після трагічної звістки про смерть 36-річної актриси Гайден Панеттьєрі в мережі знову заговорили про її єдину дочку Каю-Євдокію .

Раніше дворазова олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва вирішила відзначити своє 48-річчя з особливою теплотою. У святковий день легенда української гімнастики опублікувала рідкісний архівний знімок із мамою та дитиною, додавши до нього зворушливе зізнання.

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Про особу: Хайден Панеттьєрі Хайден Панеттьєрі - американська актриса і співачка. У 11 років отримала премію молодого актора за роль Шеріл Йост у діснеївському фільмі "Згадуючи титанів". Другу премію вона отримала за роль Клер Беннет у серіалі "Герої". З 2012 по 2016 рік вона грала роль співачки Джульєтти Барнс у телесеріалі "Нешвілл", яка принесла їй номінації на премію "Золотий глобус" за найкращу жіночу роль другого плану у 2012 та 2013 роках.

З 2009 року Гайден зустрічалася з боксером Володимиром Кличком, а їхні заручини відбулися у 2013 році. У серпні 2018 року стало відомо, що пара розійшлася.

У колишньої пари є дочка - Кайя-Євдокія Кличко

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