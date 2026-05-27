Путіністка Надія Бабкіна, яка особливо завзято підтримує вбивства українців і військовий напад Росії на Україну, повільно, але впевнено здається.
Як пишуть російські пропагандисти, 76-річна співачка мало їсть, оскільки знемагає від втоми. Коментар вона дала пропагандистам під час зйомок свого кліпу.
"Ось сьогодні цілий день тут — я поснідала один раз, заодно й повечеряла. Буває, взагалі їсти не хочеться — тільки воду пити. Можливо, це від втоми, адже їсти треба з радістю, з апетитом, із задоволенням. А якщо задоволення і радості немає і хочеться просто лягти, то й їсти не хочеться", — зізналася 76-річна літня співачка.
Вона сама зізнається у серйозних проблемах зі здоров'ям. "Так я зігнутися не можу: у мене спина болить, розумієте? А раніше гнулася", — скаржиться вона.
Путіністка настільки слабка, що змушена постійно відпочивати.
"Наприклад, у мене було півтора дня вільних на вихідних: прийняла душ, попила чаю — і спати. Таке лежання: ти лежиш, насолоджуєшся. Таке відчуття, що шкіра від кісток відокремлюється", — поділилася Бабкіна.
Про особу: Надія Бабкіна
Надія Бабкіна — радянська російська народна та естрадна співачка, дослідниця народної пісні, педагог. Народна артистка РРФСР (1992). Лауреат премії Ленінського комсомолу (1978). Член партії "Єдина Росія" з 2001 року. Активно підтримує злочинну війну в Україні та путінський режим. 11 березня 2014 року підтримала російську агресію в Криму, підписавши колективне звернення до російської громадськості "Діячі культури Росії на підтримку позиції Президента щодо України та Криму".
