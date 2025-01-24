Машина повністю розбита: відома блогерка загинула у страшній ДТП

Відома харківська блогерка Анна Жук (Anet) загинула в аварії на трасі Харків - Київ. Це підтвердила блогерка Анна Алхім.
Поліція Полтавської області зазначає, що аварія сталася сьогодні, 24 січня, близько 8:40 поблизу села Засулля Лубенської територіальної громади.
За кермом автомобіля Lexus був водій 1999 року народження. Машина врізалась у вантажівку Renault Premium, яка нерухомо стояла за межами проїзної частини.
Внаслідок ДТП одразу на місці загинула 39-річна жінка.
"Водіїв вантажівки (1983 року народження) та позашляховика, а також малолітнього пасажира автомобіль Lexus (2015 року народження) з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до Лубенської лікарні інтенсивного лікування", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого".
Дивіться відео про аварію, в якій загинула блогерка Анна Жук:
У Мережі повідомляють, що за кермом машини міг бути чолові Анни Жук, а на задньому сидінні сидів її син. Аварія сталася нібито під час обгону.
Що відомо про Анну Жук
Анна Жук була відомою харківською блогеркою. ЇЇ акаунт в Instagram налічував понад 370 тисяч підписників.
Анна брала участь у різних проектах на підтримку жінок, проводила майстер-класи, тренінги, була гостею інтерв'ю та подкастів.
У блогерки було троє синів. Вона навіть отримала відзнаку від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського "За сприяння війську".
ДТП в Україні - новини за темою
Як писав Главред, 22 грудня на Прикарпатті сталася масштабна ДТП. Внаслідок аварії постраждало 13 людей, серед яких дитина.
Також нещодавно стало відомо, що, на жаль, у ДТП загинула донька відомої української ведучої. Рената поверталася додому до рідних, але потрапила в ДТП поблизу села Чижики Львівської області. Загалом у пригоді загинуло семеро людей.
Окрім цього, на початку грудня у Дніпрі сталася смертельна ДТП. Як результат, загинула 10-річна дівчинка. Ба більше, ймовірного винуватця вже ловили без прав.
Читайте також:
- Wellboy публічно підтримав співака-росіянина - деталі скандалу
- "Ми україночки": путіністки Успенська та Повалій здивували спільною заявою
- Трамп виганяє зі США відомих росіян: хто потрапив під депортацію
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред