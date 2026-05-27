Відомий український актор втратив дружину: що сталося

Коротко:
- Що сталося з дружиною актора
- Хто повідомив про трагедію
Популярний український актор Дмитро Оскін переживає сімейну трагедію — у нього померла дружина Ліка.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав ведучий та актор Петро Мага.
"Театр Особистості висловлює щирі співчуття нашому чудовому акторові Дмитру Оскіну з приводу важкої втрати — смерті дружини Ліки. Нехай спочиває з Богом", — написав він.
Про свою трагедію актор поки що не говорив. Крім того, невідомо, від чого померла друга половинка українського артиста.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Раніше Главред розповідав, що українська актриса і телеведуча Даша Трегубова розповіла про те, як постраждала її квартира під час жорсткої атаки росіян на столицю України - Київ.
Раніше також російські ЗМІ вирішили згадати про шлюб Варум, а також про те, як їй зраджував її чоловік — Леонід Агутін.
Вас також може зацікавити:
- На очах у доньки: у 35 років помер популярний британський актор і модель
- "Хочу зняти капелюха": син відомого українського актора поповнив лави ЗСУ
- Як мати і син: фото 40-річного актора з дружиною вразило людей
Про особу: Дмитро Оськін
Дмитро Оськін народився 14 лютого 1958 року.
Відомий український конферансьє, актор. Був ведучим передачі "Світ комп'ютера" на телеканалі ICTV (Україна).
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред