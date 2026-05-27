Українці масово 'сіли' на один вид м'яса - що буде з цінами найближчим часом

Економіст Олег Пендзин наголосив, що свинина скорочується в пропозиції, а яловичина стає недоступною для більшості.

Українці масово переходять на курятину

Ключові тези Пендзина:

Ціни на м’ясо в Україні можуть зрости

Найдоступнішим видом м’яса залишається курятина

Попит на свинину знижується через падіння доходів населення

Попри зниження купівельної спроможності українців, ціни на м’ясо в Україні можуть і надалі зростати. Найбільш доступним видом м’яса для населення залишається курятина. Про це в інтерв'ю Главреду розповів економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

За його словами, ситуація на ринку курятини багато в чому схожа на ринок яєць, адже основний обсяг продукції виробляють великі птахофабрики. Експерт зазначив, що близько 93-94% курятини в Україні виробляється саме промисловими підприємствами.

"38-39% свинини, яку ми їмо, виробляють домогосподарства населення. А зараз у селі одиниці тримають свиней. Тому пропозиція свинини скоротиться. Але й українці стали біднішими, тому менше беруть свинину", - додав Пендзин.

Найгірша ситуація, за словами експерта, склалася з яловичиною. Він наголосив, що цей вид м’яса для більшості українців став надто дорогим, через що його споживання суттєво скоротилося.

"Українці зараз "сидять" на курятині, тому що вона відносно дешева", - підсумував Пендзин.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Як зміняться ціни на продукти в червні - прогноз економіста

Голова Комітету економістів України Андрій Новак розповів Главреду, що червні ціни на продукти в Україні формуватимуться під впливом сезонного надходження нового врожаю, вартості пального, логістики та попиту.

Експерт зазначив, що через війну особливо важливою залишається логістика, адже саме від стабільності постачання залежить кінцева ціна продуктів. Висока вартість пального додатково підвищує собівартість виробництва та доставки, що найбільше впливає на м’ясо, молочні продукти та хліб.

Водночас у червні очікується збільшення пропозиції овочів нового врожаю, що традиційно сприяє зниженню цін на частину продукції. Проте, за словами Новака, ситуація залежатиме від балансу попиту і пропозиції, а також від того, чи не виникатиме ажіотажу на окремі товари.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, на українському овочевому ринку зберігається різноспрямована цінова динаміка. За даними аналітиків EastFruit, огірки другий тиждень поспіль дорожчають. Також подорожчали помідори, морква та баклажани.

Проте цього тижня почали знижуватися ціни на полуницю. Ягода подешевшала приблизно на 14% через різке збільшення пропозиції з господарств західних областей та стриманий попит.

Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин заявив, що весняні заморозки серйозно вдарили по врожаю фруктів в Україні. Найбільше постраждали абрикоси та черешня, які цвіли під час квітневих морозів.

Про персону: Олег Пендзин Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

