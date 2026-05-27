'Десятки тисяч додатково': Кремль готує нову хвилю мобілізації, що відомо

Президент заявив про наявність нових даних щодо підготовки Росією додаткової мобілізації, яка свідчить про неготовність Кремля до завершення війни.

Кремль готує нову велику хвилю мобілізації

Про що йдеться у матеріалі:

Росія готує нову хвилю мобілізації через великі втрати

Москва активізувала видачу мобілізаційних розпоряджень

Дії Кремля свідчать про неготовність до дипломатичного завершення війни

Країна-агресорка Росія готується до проведення нової хвилі мобілізації через високі втрати у війні проти України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, Україна отримує все більше внутрішньої інформації з Росії про підготовку додаткової мобілізації в РФ.

Він наголосив, що це пов’язано насамперед із необхідністю компенсувати значні втрати російської армії на окупованих територіях України, а також із планами політичного керівництва РФ збільшити чисельність окупаційного контингенту.

"Ідеться щонайменше про десятки тисяч додатково. Маємо також дані і щодо подальшого збільшення мобілізації – саме з цією метою російською владою була активізована видача так званих мобілізаційних розпоряджень", - повідомив він.

Президент України наголосив, що такі дії свідчать про відсутність реальної готовності Москви до дипломатичного врегулювання. Українська сторона передасть наявні дані міжнародним партнерам. Зеленський підкреслив, що Росія має завершити війну, а світова спільнота володіє необхідними інструментами впливу для цього.

"Працюємо на всіх рівнях, щоб захистити Україну та підштовхнути Росію до дипломатії. Слава Україні!", - підсумував він.

Як масова мобілізація в РФ може вплинути на хід боїв

Як писав Главред, навіть у випадку проведення масштабної мобілізації в Росії це не матиме вирішального впливу на ситуацію на фронті. Про це заявив радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш".

Водночас він визнав, що подібний крок з боку РФ може створити для України певні труднощі. Однак, за його словами, сама війна суттєво змінилася і вже не нагадує бойові дії попередніх років.

Бескрестнов зазначив, що сучасна техніка на полі бою, зокрема танки та бойові машини, можуть бути знищені протягом дуже короткого часу через активне застосування дронів. Він також підкреслив, що підрозділи безпілотних систем ЗСУ наразі не мають нестачі цілей для ураження.

На його переконання, часи, коли результат війни визначався виключно чисельністю особового складу, вже залишилися в минулому.

"Звичайно, наш ворог теж це все розуміє. Якби масова мобілізація в піхоту могла щось радикально і швидко змінити, її б уже давно провели. Прошу врахувати, що я взагалі не торкнувся соціальних, фінансових і політичних аспектів такої мобілізації в Росії", - резюмував він.

Сергій Бескрестнов "Флеш" / Інфографіка: Главред

Російський диктатор та воєнний злочинець Путін підписав указ про безперервну мобілізацію в Росії, що з 2026 року має стати постійним процесом для поповнення військ. Це свідчить про наміри Кремля зберегти високі темпи призову, незважаючи на втрати. Новий закон ускладнює процедуру ухилення від служби і подовжує терміни явки за повістками.

Окупаційна адміністрація на територіях України планує системну мобілізацію з окремими комісіями і жорсткими віковими рамками для призову. Таке рішення донецького гауляйтера Дениса Пушиліна демонструють перехід до довготривалої примусової мобілізації, що фактично ігнорує російські загальнодержавні норми. Особлива увага приділяється студентам і працівникам бюджетної сфери.

Як раніше повідомляв Главред, Росія на Донбасі розгорнула тотальну примусову мобілізацію, де мобілізованих використовують як "гарматне м'ясо" без належної підготовки. Це свідчить про критичний стан ресурсів та відсутність цінності життя мешканців окупованих територій для російського командування.

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш" Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій". З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

