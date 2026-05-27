Електросамокати в Україні отримали новий статус на дорозі - про що йдеться

Юрій Берендій
27 травня 2026, 19:11
У Національній поліції пояснили, як Верховний Суд та чинне законодавство вже визначили статус електросамокатів та іншого легкого електротранспорту.
Електросамокати підпадають під ПДР - як це вплине на безпеку руху / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • Електросамокати вже офіційно визнані Верховним Судом транспортом
  • Водії самокатів мають дотримуватися загальних ПДР
  • Цього тижня у комітеті розглянуть потрібний законопроєкт

В Україні триває врегулювання правил використання електросамокатів та іншого легкого електротранспорту після рішення Верховного Суду, яке фактично прирівняло їхніх водіїв до повноцінних учасників дорожнього руху. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький в коментарі Новини.Live.

"Дійсно, є рішення Верховного Суду. Але я б сказав, що на даний момент це рішення дало певні орієнтири для судового розгляду. Але хочу також зауважити, що минулого року і так було визначено два види от такого легкого електротранспорту, як транспортні засоби", - сказав він.

Білошицький пояснив, що йдеться про легкі персональні електричні транспортні засоби та низькошвидкісні легкі електричні транспортні засоби.

За його словами, законодавець у законі про автомобільний транспорт уже визначив ці дві категорії та закріпив їх як повноцінні транспортні засоби. Відповідно, попри те що окремого детального регулювання ще немає, їхні водії мають дотримуватися загальних правил дорожнього руху, оскільки ці засоби офіційно вважаються транспортом.

"Тим не менше, дуже потрібне регулювання цього питання. Зараз на розгляді законопроєкт 3023 і мені здається, що цього тижня буде певний крок для розв'язання цього питання. Буде розгляд на комітеті. Тому це те, що нам необхідно саме зараз. Не тільки 3023, там ще є низка змін, але це вже хоча б буде поштовх. Це треба врегулювати", - підсумував він.

Що цьому передувало

Нагадаємо, Верховний Суд України фактично визнав електросамокати повноцінними учасниками дорожнього руху та відніс їх до джерел підвищеної небезпеки. Це означає, що їхні користувачі можуть нести підвищену відповідальність за шкоду, завдану пішоходам або іншим учасникам руху, навіть у випадках, коли прямої вини немає, наприклад через технічні несправності чи дорожні інциденти.

Унаслідок такого підходу передбачено, що власник або користувач зобов’язаний відшкодовувати матеріальні збитки та моральну шкоду, заподіяну третім особам під час керування електросамокатом.

Також підкреслюється, що користувачі електросамокатів повинні дотримуватися правил дорожнього руху на загальних підставах, включно із забороною керування у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, за що передбачені штрафи.

Крім того, за порушення ПДР водії електросамокатів нестимуть адміністративну відповідальність на рівні з іншими учасниками дорожнього руху, такими як водії автомобілів або мотоциклів.

Про персону: Олексій Білошицький

Олексій Георгійович Білошицький — перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України з червня 2016 року, український поліцейський, юрист, адвокат, доктор філософії в галузі права, учасник російсько-української війни. Працює над впровадженням новітніх форм і методів здійснення правоохоронної діяльності, зокрема у сфері громадської безпеки та забезпечення безпеки дорожнього руху.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

