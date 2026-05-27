РФ рівняє з землею і перетворює в руїну ключове місто: що відбувається на фронті

Крім того, ворог активно тисне на Родинське, яке дедалі частіше опиняється в червоній зоні.

Окупанти нарощують сили в Покровську та Мирнограді та рівняють Костянтинівку з землею

Головне:

Війська РФ рівняють Костянтинівку із землею, перетворюючи місто на руїну

Крім того, РФ продовжує нарощувати свої сили в Покровську та Мирнограді

Також є активний тиск на Родинське з поглинанням міста в червону зону

Російські війська рівняють Костянтинівку із землею, перетворюючи місто на руїну, яку неможливо буде утримувати.

Окупанти поступово закріплюються в навколишніх селах, накопичують сили й пробують проникати в саме місто, фіксуючись у різних його точках. Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

"Погіршується ситуація в Костянтинівці, де повторюється типова тактика просочування. Ворог збільшує контроль території навколо міста, затягується в навколишні села для закріплення і накопичення, а звідти пробує залазити в саме місто і фіксується в різноманітних його точках. Одночасно з цим, Костянтинівку рівняють з землею і перетворюють місто в руїну, яку неможливо буде в результаті утримувати", - йдеться в повідомленні.

Костянтинівка

Крім того, після повної окупації Покровська та Мирнограда противник продовжує нарощувати в них свої сили. Особливу роль відіграють екіпажі операторів дронів, які взяли під контроль повітряний простір агломерацій, що значно ускладнює роботу українських підрозділів. Російські війська облаштовуються в містах і залишають актуальною задачу просування вглиб української оборони, зазначають аналітики.

Також повідомляється про активний тиск на Родинське з поглинанням міста в червону зону. Водночас українські захисники намагаються стримати натиск, залучаючи навіть авіацію.

"Родинське є важливою опорною точкою для подальшого просування, зокрема, в район населених пунктів на південь від Добропілля, яке відіграє важливу роль, зокрема, в логістиці", - зазначають аналітики.

Як раніше повідомляв Главред, військовий експерт Іван Ступак підкреслив, що пріоритетною ціллю РФ залишаються Краматорськ, Слов’янськ і Костянтинівка. За його словами, повна окупація Донецької області залишається ключовим завданням Росії на літо та осінь.

Роман Погорілий, співзасновник проєкту DeepState, повідомив, що Покровськ та Мирноград уже повністю опинилися під контролем російських військ, які нарощують там піхоту і використовують артилерію для ураження українських позицій. Наступним потенційним напрямком для наступу ворога є Добропілля. Активне застосування дронових підрозділів дозволяє окупантам контролювати логістичні маршрути та ускладнювати дії ЗСУ.

Також раніше повідомлялося, що оборона Покровська триває, і сили оборони продовжують утримувати окремі позиції на північних околицях міста. Старший офіцер 7 корпусу швидкого реагування ДШВ лейтенант Сергій Лефтер підтвердив, що українські військові активно працюють на цій ділянці, надаючи важливу розвідку для нанесення ударів по противнику. Ситуація на фронті залишається напруженою з високою інтенсивністю бойових дій.

Покровськ

Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

