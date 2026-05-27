Одне місто в Україні повністю відмовиться від газу: чим його планують замінити

Місто бере на себе зобов’язання пришвидшити модернізацію комунальної сфери.

Чортків планує відмовитися від газу

Чортків першим в Україні відмовляється від викопного газу

Місто підписало декларацію про енергонезалежність

Місто Чортків в Тернопільській області стало першим в Україні, яке розпочало шлях до повної відмови від викопного газу в комунальному секторі. Очільник міста Володимир Шматько підписав "Декларацію міст, вільних від газу". Про це повідомили в Чортківській міській раді.

Відомо, що стати першим українським підписантом цієї ініціативи громаді запропонував офіс Greenpeace Україна.

"Україна неодноразово ставала заручницею газових маніпуляцій з боку Росії, яка використовувала цей ресурс як зброю. Повномасштабна війна лише загострила цю проблему та винесла її на поверхню. Тож відмова від викопного газу – це не лише про екологію, а й про остаточну незалежність від агресора", - сказав Шматько.

Зазначається, що у межах підписаної декларації Чортківська громада бере на себе зобов’язання пришвидшити модернізацію комунальної сфери в умовах енергетичної та кліматичної криз.

Також місто планує запровадити чіткі цільові терміни для заміщення газу відновлюваними джерелами енергії. Йдеться про розширення використання зеленої енергетики для генерації електрики та тепла, масштабування проєктів з енергоефективності, а також загальну електрифікацію муніципальної інфраструктури.

Крім того, Чортків активно співпрацюватиме з українськими та міжнародними партнерами, щоб залучати грантові та інвестиційні кошти для реалізації цієї енергетичної трансформації.

В Україні можуть початися перебої з газом

Народний депутат Олексій Кучеренко заявляв, що Росія вже кілька місяців поспіль акцентовано атакує об'єкти нафтовидобутку України. Через падіння власного видобутку Україна може зіткнутися з певним дефіцитом і перебоями з постачанням газу.

"Ворог хоче створити перебої з постачанням газу. А це для будь-якого обласного центру, особливо Києва, просто життєво. Когенерація ж так само залежить від газу", - підкреслив він.

Як раніше повідомляв Главред, атака РФ залишила без газу близько 1000 абонентів на Полтавщині. Мова йде про мешканців кількох населених пунктів.

Експерт Максим Гардус говорив, що через обмеження постачання з Катару і переорієнтацію ресурсів на Азію, ціни на газ продовжують зростати.

Експерт Геннадій Рябцев наголошував, що у разі масштабних атак на газову інфраструктуру, відновлення постачання може тривати тижнями, що викликає серйозні ризики для енергетичної безпеки.

Про персону: Олексій Кучеренко Олексій Кучеренко – український політик. Міністр з питань житлово-комунального господарства України в другому уряді Юлії Тимошенко. Народний депутат Верховної Ради України III (безпартійний), V (Блок "Наша Україна"), VI (Наша Україна — Народна самооборона), IX (Батьківщина) скликань. Голова Запорізької облдержадміністрації у 2000-2001 роках. З 2007 року очолює всеукраїнську громадську організацію "Спілка власників житла України", пише Вікіпедія.

