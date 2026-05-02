Померла зірка серіалу "M.A.S.H": що про неї відомо

Олена Кюпелі
2 травня 2026, 11:35
Родина актриси створила сторінку на GoFundMe для збору коштів на похорон та поминки.
Померла зірка серіалу "МЕШ" / Фото Page Six

Гвен Фаррелл, найбільш відома за роллю в популярному серіалі "M*A*S*H", померла у віці 93 років.

Син Гвен, Кіт Фаррелл, повідомив, що актриса померла в четвер у Лос-Анджелесі, передає Page Six. Причина смерті поки що невідома.

Родина актриси створила сторінку на GoFundMe для збору коштів на похорон і поминки.

"Гвен була для своєї родини набагато більше, ніж просто бабуся. Вона була дороговказною зіркою і незмінним джерелом любові та мудрості. Вона вміла змушувати оточуючих відчувати підтримку, розуміння і турботу, не потребуючи визнання", — написала родина Гвен у своєму повідомленні.

"Її відхід залишає глибоку порожнечу в наших серцях, яку неможливо заповнити. Нам бракуватиме її голосу, її сили та тихого втішення, яке вона привносила в наше життя. Хоча ми вбиті горем, ми також неймовірно вдячні за життя, яке вона прожила, і за спадщину, яку вона залишила після себе".

На момент написання цього звіту збір коштів вже зібрав 110 доларів із запланованих 13 000 доларів.

Гвен, дочка засновника мережі ресторанів Fatburger Лові Янсі, грала постійну роль у популярному комедійному серіалі про війну, який транслювався з 1972 по 1983 рік. Вона з'явилася в 26 епізодах серіалу, зігравши кілька різних медсестер.

Про серіал M.A.S.H: що відомо

M.A.S.H — американський телесеріал, створений Ларрі Гелбертом за мотивами роману Річарда Хукера. "МЕШ: Роман про трьох армійських лікарів" (1968), подальшої серії оповідань і кінофільму "M*A*S*H" ("Військово-польовий госпіталь"). Виходив в ефір на каналі CBS з 1972 по 1983 роки.

