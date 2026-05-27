Занадто рано пішов: помер зірка серіалу "Емілі в Парижі"

Чоловік страждав на рідкісне захворювання — бічний склероз.

https://glavred.net/starnews/rano-ushel-skonchalsya-zvezda-seriala-emili-v-parizhe-10768247.html Посилання скопійоване

Помер зірка серіалу "Емілі в Парижі" / Колаж Главред, фото Instagram/pierredeny.off

Коротко:

Від якої хвороби помер актор

Де він знімався

Зірка серіалу "Емілі в Парижі" П'єр Дені помер після боротьби з бічним аміотрофічним склерозом (БАС). Йому було 69 років.

"З глибоким сумом повідомляємо про смерть П'єра Дені, яка сталася цього понеділка після раптової та важкої форми БАС", — написали дочки актора у заяві, яку цитує Page Six.

відео дня

Дені, як відомо, знімався у третьому та четвертому сезонах популярного серіалу Netflix.

Помер зірка серіалу "Емілі в Парижі" / Фото Instagram/pierredeny.off

Він грав Луї де Леона, генерального директора вигаданого модного гіганта JVMA.

Лілі Коллінз, виконавиця головної ролі, минулого тижня оголосила про початок зйомок шостого — і заключного — сезону серіалу.

"Ііііі, ми повернулися — востаннє. "Емілі в Парижі" вирушає до Греції (і, звісно ж, до Франції) для останньої, епічної пригоди. Давайте зробимо цей сезон найнеймовірнішим і найособливішим!" — написала вона в Instagram.

Померла зірка серіалу "Емілі в Парижі" / Фото Instagram/pierredeny.off

Актриса та її колеги зі знімального майданчика поки що ніяк не відреагували на смерть Дені.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше Главред розповідав, що популярний український актор Дмитро Оскін переживає сімейну трагедію — у нього померла дружина Ліка. Про це на своїй сторінці у Facebook написав ведучий та актор Петро Мага.

Раніше також російські ЗМІ вирішили згадати про шлюб Варум, а також про те, як їй зраджував її чоловік — Леонід Агутін.

Вас також може зацікавити:

Що таке БАС (бічний аміотрофічний склероз) Бічний аміотрофічний склероз характеризується прогресуючим ураженням рухових нейронів, що супроводжується паралічем (парезом) кінцівок та атрофією м'язів. Виживаність пацієнта після постановки діагнозу становить від 5 до 12 років.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред