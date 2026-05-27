Занадто рано пішов: помер зірка серіалу "Емілі в Парижі"

Коротко:
- Від якої хвороби помер актор
- Де він знімався
Зірка серіалу "Емілі в Парижі" П'єр Дені помер після боротьби з бічним аміотрофічним склерозом (БАС). Йому було 69 років.
"З глибоким сумом повідомляємо про смерть П'єра Дені, яка сталася цього понеділка після раптової та важкої форми БАС", — написали дочки актора у заяві, яку цитує Page Six.
Дені, як відомо, знімався у третьому та четвертому сезонах популярного серіалу Netflix.
Він грав Луї де Леона, генерального директора вигаданого модного гіганта JVMA.
Лілі Коллінз, виконавиця головної ролі, минулого тижня оголосила про початок зйомок шостого — і заключного — сезону серіалу.
"Ііііі, ми повернулися — востаннє. "Емілі в Парижі" вирушає до Греції (і, звісно ж, до Франції) для останньої, епічної пригоди. Давайте зробимо цей сезон найнеймовірнішим і найособливішим!" — написала вона в Instagram.
Актриса та її колеги зі знімального майданчика поки що ніяк не відреагували на смерть Дені.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Раніше Главред розповідав, що популярний український актор Дмитро Оскін переживає сімейну трагедію — у нього померла дружина Ліка. Про це на своїй сторінці у Facebook написав ведучий та актор Петро Мага.
Раніше також російські ЗМІ вирішили згадати про шлюб Варум, а також про те, як їй зраджував її чоловік — Леонід Агутін.
Вас також може зацікавити:
- Вбивства та інсульт: хто помер із учасників "Майстер Шеф"
- Померла зірка M.A.S.H: що про неї відомо
- Помер один із творців мультфільмів про козаків: що відомо про видатного аніматора
Що таке БАС (бічний аміотрофічний склероз)
Бічний аміотрофічний склероз характеризується прогресуючим ураженням рухових нейронів, що супроводжується паралічем (парезом) кінцівок та атрофією м'язів. Виживаність пацієнта після постановки діагнозу становить від 5 до 12 років.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред