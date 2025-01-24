Їхала на день народження: спливли нові подробиці загибелі Анни Жук

Блогерка Анна Жук загинула в страшній аварії 24 січня.

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Анна Жук загинула в аварії / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, Instagram

Що відомо:

Блогерка Анна Жук загинула в аварії

Машина блогерки врізалася у фуру

Анна Жук їхала з чоловіком і сином на день народження до Києва

Відома харківська блогерка Анна Жук загинула в страшній автокатастрофі сьогодні, 24 січня. Виявилося, що вона разом із чоловіком і одним сином їхала на день народження до Києва. Про це повідомила блогерка Юлія Верба, яка також приїхала на свято до Києва.

Цього дня мало відбутися велике святкування на честь дня народження Мішель - доньки відомої блогерки Стасі Макеєвої.

відео дня

"Ми приїхали сьогодні на день народження Мішель до Києва ... І вже по приїзду дізналися страшну новину... біду. Сьогодні світ забрав дуже світлу і добру людину, Ганнусю. Серце розривається, троє синів залишилися без мами. Я не знала Аню особисто, але вона три роки відписувала мені на "сторіз", підтримувала, коли блокували сторінки, і навіть радила, які памперси кращі. Дуже шкода. Цінуйте кожен день. Ніколи не знаєш, коли вийдеш з дому і більше не повернешся", - написала Юля Верба.

Пізніше вона написала, що свята не буде, оскільки Анна була дуже близькою людиною для багатьох гостей.

Анна Жук загинула в аварії / фото: скріншот

Стася Макеєва незабаром особисто підтвердила, що Аня була запрошена на день народження її дочки. Цього дня Мішель мала відсвяткувати свій четвертий день народження.

"Ви не уявляєте якою вона була людиною. Яка вона душевна і добра людина. Вона всім допомагала, за всіх переживала, ніколи не залишить нікого в скрутну хвилину. Вона була душею компанії. Вона так хотіла жити і так хотіла народити ще доньку", - написала Стася.

Анна Жук загинула в аварії / фото: скріншот

Вона також додала, що дізналася про трагедію, коли вже фарбувалася і готувалася до свята. Тепер же вона не може зупинити свої сльози, як і чоловік Стасі. Дівчина зізнається, що дуже близько дружила з родиною Ані.

Загибель Анни Жук в аварії - останні новини

Як повідомляв Главред, Анна Жук загинула у власній машині на місці аварії. Вона перебувала на передньому пасажирському сидінні. За попередніми даними, за кермом був її коханий, який не впорався з керуванням і під час обгону влетів у фуру. На задньому сидінні був старший син блогерки, він живий, але травмований.

Пізніше відомі блогери чуйно відреагували на загибель Анни Жук. Усі просто шоковані через те, що трапилося. Багато хто не може стримати своїх сліз, говорячи про те, якою чудовою людиною була Анна.

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