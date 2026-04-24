Вбивства та інсульт: хто з учасників "Майстер Шеф" помер

Коротко:
- Хто з учасників "Майстер Шеф" помер
- Кого з них забрала війна
Українське кулінарне шоу "Майстер Шеф" виходить в Україні вже багато років поспіль і може похвалитися своїми випускниками вже цілих 17 сезонів.
Незважаючи на численні успіхи багатьох з них, є й трагічні історії, пов'язані із зірками шоу. І мова йде не тільки про старших учасників, а й стосується молодих кулінарів.
Сергій Чибар
Сергій Чибар був одним із найяскравіших учасників свого сезону. Він дійшов до фіналу третього сезону "МайстерШеф", став ведучим рубрики на СТБ і бренд-шефом київського ресторану.
Його життя обірвалося у віці 30 років. Сергій Чибар помер від інсульту в 2016 році.
Про його особисте життя відомо небагато — кажуть, що у нього була дівчина, з якою він будував стосунки.
Стелла Клименко
У 2021 році пішла з життя Стелла Клименко, 30-річна учасниця "Майстер-шеф: Професіонали".
У червні Клименко покинула шоу через стан здоров'я — у неї виявили коронавірус. Втім, у коментарях під постом друга молодої професіоналки мама Стелли написала, що її дочка померла не від COVID-19. У неї раптово зупинилося серце, коли вона відпочивала в Єгипті.
Тетяна Катеринівська
У 2015 році стало відомо про те, що до реанімації потрапила учасниця проекту Тетяна Катеринівська.
63-річну жінку жорстоко побив її син Роман. Він завдав їй кілька ударів стільцем.
Кілька днів жінка перебувала в комі третього ступеня, її життя підтримували апаратом штучного дихання. Операцію Катериновській зробити не змогли через вкрай важкий стан і в п'ятницю, 27 лютого, жінка пішла з життя.
Антон Вовк
У 2025 році стало відомо про те, що помер музичний редактор популярного кулінарного шоу "МайстерШеф".
Антон Вовк загинув на фронті 28 грудня 2024 року, захищаючи Україну від російських окупантів.
Він служив у 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді, яка вела бої в Курській області, і його життя обірвалося під час виконання бойового завдання.
Микола Молоков
Микола Молоков, один з учасників "Майстер Шеф", помер на 72-му році життя. Він був інструктором полку імені Кастуся Калиновського. Він був найстаршим бійцем у білоруському батальйоні та спеціалізувався на військовій розвідці.
Чоловік був росіянином за походженням, але мав українське громадянство.
Про особу: Ектор Хіменес-Браво
Ектор Хіменес-Браво — колумбійський шеф-кухар, ресторатор, телеведучий. Особливу популярність в Україні здобув як суддя кулінарного реаліті-шоу "МайстерШеф". Творець власного кулінарного стилю "Nuevo Latino". У травні 2021 року отримав українське громадянство. Під час повномасштабної війни підтримав Україну. Займається благодійністю на користь ЗСУ та приготуванням обідів для територіальної оборони, ЗСУ, поліції, лікарень та нужденних.
