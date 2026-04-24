Вбивства та інсульт: хто з учасників "Майстер Шеф" помер

Шоу "МайстерШеф" виходить в Україні вже багато років. У нього є трагічні історії, пов’язані з учасниками.

https://glavred.net/starnews/ubiystva-i-insult-kto-umer-iz-uchastnikov-master-shef-10759193.html Посилання скопійоване

Хто з учасників "Майстер-шеф" помер

Коротко:

Хто з учасників "Майстер Шеф" помер

Кого з них забрала війна

Українське кулінарне шоу "Майстер Шеф" виходить в Україні вже багато років поспіль і може похвалитися своїми випускниками вже цілих 17 сезонів.

Незважаючи на численні успіхи багатьох з них, є й трагічні історії, пов'язані із зірками шоу. І мова йде не тільки про старших учасників, а й стосується молодих кулінарів.

відео дня

Сергій Чибар

Сергій Чибар був одним із найяскравіших учасників свого сезону. Він дійшов до фіналу третього сезону "МайстерШеф", став ведучим рубрики на СТБ і бренд-шефом київського ресторану.

Його життя обірвалося у віці 30 років. Сергій Чибар помер від інсульту в 2016 році.

Про його особисте життя відомо небагато — кажуть, що у нього була дівчина, з якою він будував стосунки.

Сергій Чибар помер / Фото СТБ

Стелла Клименко

У 2021 році пішла з життя Стелла Клименко, 30-річна учасниця "Майстер-шеф: Професіонали".

У червні Клименко покинула шоу через стан здоров'я — у неї виявили коронавірус. Втім, у коментарях під постом друга молодої професіоналки мама Стелли написала, що її дочка померла не від COVID-19. У неї раптово зупинилося серце, коли вона відпочивала в Єгипті.

Стелла Клименко померла / Фото СТБ

У 2025 році українське кулінарне шоу "МайстерШеф" зазнало болісної втрати, коли на фронті загинув Антон Вовк, музичний редактор проєкту.

Тетяна Катеринівська

У 2015 році стало відомо про те, що до реанімації потрапила учасниця проекту Тетяна Катеринівська.

63-річну жінку жорстоко побив її син Роман. Він завдав їй кілька ударів стільцем.

Кілька днів жінка перебувала в комі третього ступеня, її життя підтримували апаратом штучного дихання. Операцію Катериновській зробити не змогли через вкрай важкий стан і в п'ятницю, 27 лютого, жінка пішла з життя.

Син вбив Тетяну Катеринівську / Фото СТБ

Антон Вовк

У 2025 році стало відомо про те, що помер музичний редактор популярного кулінарного шоу "МайстерШеф".

Антон Вовк загинув на фронті 28 грудня 2024 року, захищаючи Україну від російських окупантів.

Він служив у 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді, яка вела бої в Курській області, і його життя обірвалося під час виконання бойового завдання.

Помер Антон Волков / Фото СТБ

Микола Молоков

Микола Молоков, один з учасників "Майстер Шеф", помер на 72-му році життя. Він був інструктором полку імені Кастуся Калиновського. Він був найстаршим бійцем у білоруському батальйоні та спеціалізувався на військовій розвідці.

Чоловік був росіянином за походженням, але мав українське громадянство.

Помер Микола Молоков / Фото СТБ

"Майстер Шеф" / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Про особу: Ектор Хіменес-Браво Ектор Хіменес-Браво — колумбійський шеф-кухар, ресторатор, телеведучий. Особливу популярність в Україні здобув як суддя кулінарного реаліті-шоу "МайстерШеф". Творець власного кулінарного стилю "Nuevo Latino". У травні 2021 року отримав українське громадянство. Під час повномасштабної війни підтримав Україну. Займається благодійністю на користь ЗСУ та приготуванням обідів для територіальної оборони, ЗСУ, поліції, лікарень та нужденних.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред